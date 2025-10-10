“Esto es familia”: el equipo de cestoball de Tafí Viejo que busca ayuda para representar a Tucumán en la Liga Nacional

Un deporte para todos

El cestoball tiene una dinámica que combina el ritmo del básquet con la táctica del handball. Las canchas son más cortas y los partidos se juegan en dos tiempos de 20 minutos. No existen los empates: si el resultado queda igualado, se juega tiempo suplementario o penales. La técnica es exigente y el lanzamiento ideal requiere que los pies, el codo y la muñeca apunten al cesto.