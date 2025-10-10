“Esto es familia”: el equipo de cestoball de Tafí Viejo que busca ayuda para representar a Tucumán en la Liga Nacional

En el Club Atlético General Belgrano de Tafí Viejo, la pelota no es de handball, aunque desde afuera podría parecerlo. Los jugadores se pasan el balón rápido, apuntan al cesto y celebran cada punto como si fuera una final. Juegan al cestoball, un deporte poco conocido que combina lo mejor del básquet y el handball, y que en Tucumán también tiene su historia.
El móvil de LA GACETA Play visitó este viernes el club taficeño para conversar con dos de sus referentes, Agustín Suárez y Martín Suter, jugadores del equipo masculino de cestoball que representará a la provincia en la Liga Nacional, que comenzará el miércoles próximo en Corrientes.
Ganaron su plaza en un torneo provincial y ahora enfrentan un desafío más grande que cualquier rival: conseguir los fondos para poder viajar. “Queremos poder representar a Tucumán, pero necesitamos ayuda. Marcas, instituciones o personas que puedan sumarse como sponsors, en nuestras camisetas o en la bandera que estamos preparando”, explicó el grupo. También habilitaron un alias (belgrano.tv) para quienes deseen colaborar. “Cien pesos incluso nos sirven”, remarcaron.
Un proyecto que nació de la amistad
“Somos un equipo de amigos que comenzó así y se convirtió en esto”, contó Agustín. “Al principio nos juntábamos a jugar, hasta que vimos que teníamos proyección y podíamos competir”, agregó. El grupo se consolidó con el tiempo, y hoy, con sacrificio y constancia, se prepara para competir con los mejores del país.
Tucumán tiene historia en este deporte. En 2022, el seleccionado provincial masculino fue campeón argentino, y eso motivó a nuevas generaciones. “Tenemos muy buenos jugadores y muy buenos clubes”, sostuvo Martín.
A diferencia de otros deportes, el cestoball todavía no cuenta con el mismo respaldo institucional ni con la difusión que podría impulsarlo. “Somos buenos porque la Federación y los jugadores apostamos mucho. Faltan más políticas públicas y deportivas que lo hagan conocer”, opinó Agustín.
El equipo entrena con recursos limitados, y aun así logra resultados. “El cestoball es 100% a pulmón. Los dos equipos que viajamos costeamos todo nosotros y cuesta”, señaló Martín. “Es importante que se ayude económicamente no solo para los viajes, sino también para la infraestructura y las camisetas”, insistió.
Pese a todo, el entusiasmo no se apaga. En cada práctica, el grupo demuestra que el deporte también puede ser refugio y familia. “Este club me transmite eso: amistad y familia. Casi todos mis amigos son del club. El que empieza a jugar se enamora del deporte”, expresó Agustín.
Martín compartió la misma sensación. “No encontré otro lugar que me contenga como este deporte. Más allá de los días buenos o malos, siempre hay un compañero al lado”, dijo.
Un deporte para todos
El cestoball tiene una dinámica que combina el ritmo del básquet con la táctica del handball. Las canchas son más cortas y los partidos se juegan en dos tiempos de 20 minutos. No existen los empates: si el resultado queda igualado, se juega tiempo suplementario o penales. La técnica es exigente y el lanzamiento ideal requiere que los pies, el codo y la muñeca apunten al cesto.
En los últimos años, el juego se abrió a nuevas categorías. “Está bueno romper con el tabú de que es un deporte de mujeres. Hay masculino, femenino y mixto. Es un deporte para todos”, afirmó Martín. Su vínculo con la disciplina nació por herencia familiar. “En 2018 mi mamá era presidenta de la Federación. Iba siempre a ver los partidos, así que o me cansaba o jugaba. Elegí jugar”, recordó.
Hoy, ambos forman parte de una camada que intenta mantener vivo al cestoball tucumano, a fuerza de pasión, trabajo y compañerismo. “El que juega lo hace por amor al deporte y por los lazos que se generan en el club”, resumió Agustín.
El sueño de representar a Tucumán en Corrientes está cerca, pero todavía falta ese último impulso solidario para hacerlo realidad.
Contacto para colaborar: 3812142305 (Agustín Suárez, jugador y prensa del club).