Fórmula 1 en Austin: horarios y cómo llega Colapinto al GP de Estados Unidos

El Circuit of the Americas será escenario de una nueva batalla por el título entre Piastri y Norris, con el argentino de Alpine decidido a destacarse.

EN EL PUNTO JUSTO. Franco Colapinto volvió a destacarse con un auto limitado en Marina Bay y los análisis internacionales ya lo ubican cada vez más cerca de consolidar su lugar en la Fórmula 1. EN EL PUNTO JUSTO. Franco Colapinto volvió a destacarse con un auto limitado en Marina Bay y los análisis internacionales ya lo ubican cada vez más cerca de consolidar su lugar en la Fórmula 1. ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Min

El calendario 2025 de la Fórmula 1 entra en la recta más intensa del año con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuit of the Americas (COTA). En el circuito texano, donde las curvas se enlazan con el vértigo y la historia reciente de la categoría, se empezará a escribir el tramo final de una temporada marcada por la paridad y las sorpresas.

McLaren ya selló el campeonato de constructores, pero el duelo por el título de pilotos mantiene al campeonato encendido. Oscar Piastri llega a Austin en la cima con 336 puntos, seguido muy de cerca por Lando Norris, a apenas 22 unidades. Detrás, Max Verstappen —que parecía relegado hace unos meses— conserva una mínima esperanza de pelear hasta el final con sus 273 puntos. La victoria de George Russell en Singapur sirvió como recordatorio de que, incluso en un año dominado por McLaren, la competencia puede cambiar en un instante. 

Mientras tanto, el nombre de Franco Colapinto sigue resonando entre los fanáticos argentinos. El piloto de Pilar afronta un fin de semana clave con Alpine. Tras su destacada actuación en la última carrera, el joven quiere cumplir un objetivo que se le viene negando por poco: ingresar por primera vez en el top 10. Para lograrlo, el equipo francés trabajó en una mejora integral del auto, con especial atención al rendimiento aerodinámico y a la tracción en curvas lentas, dos puntos débiles que buscan revertir en Austin.

Las altas temperaturas previstas para el fin de semana —más de 30°C— prometen ser otro desafío, especialmente para la gestión de neumáticos. En un trazado exigente y con largas rectas que castigan el consumo, los ingenieros deberán afinar la estrategia para evitar el sobrecalentamiento y los temidos “blistering”. 

Un circuito que no perdona errores

Desde su debut en 2012, el Circuit of the Americas se consolidó como uno de los escenarios más atractivos del calendario. Con 5.513 metros, combina curvas de alta velocidad, zonas técnicas y amplias oportunidades de sobrepaso. Su primera curva, en subida y con una frenada ciega, es una de las más icónicas del campeonato. Austin no solo es un desafío técnico: también representa un show global que mezcla la tradición estadounidense con la modernidad del automovilismo de élite. 

La carrera estadounidense abrirá la gira americana de la F1, una etapa que completan México, San Pablo, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. En apenas siete semanas se definirá el campeón, lo que garantiza emoción hasta el último domingo del año.

Agenda del Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre: Prácticas Libres 1 (14.30 a 15.30) y Clasificación Sprint (18.30 a 19.15)

Sábado 18 de octubre: Sprint (14.00 a 14.30) y Clasificación (18.00 a 19.00)

Domingo 19 de octubre: Carrera (16.00)

Lo que queda del calendario 2025

Sprint del GP de Estados Unidos – 18 de octubre

GP de Estados Unidos – 19 de octubre

GP de México – 26 de octubre

Sprint del GP de San Pablo – 8 de noviembre

GP de San Pablo – 9 de noviembre

GP de Las Vegas – 23 de noviembre

Sprint del GP de Qatar – 29 de noviembre

GP de Qatar – 30 de noviembre

GP de Abu Dhabi – 7 de diciembre 

Temas Estados Unidos de AméricaFórmula 1Max VerstappenLando NorrisGeorge RussellOscar PiastriFranco Colapinto
