Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

El dirigente señaló dos “emergentes muy preocupantes”: el abandono de la profesión docente y la crisis de salud mental. “Cerca del 75% al 80% de los docentes nos dicen que sienten que la profesión los enferma. Es gravísimo”, dijo. Frente a este panorama, Sadop reclama la sanción de una ley provincial de financiamiento educativo y la creación de un programa de salud mental específico para el sector. “Hoy no vemos decisión política para afrontar estas problemáticas. La educación se construye con diálogo y con mesas de trabajo, y eso está ausente”, criticó.