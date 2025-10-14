¿Tengo clases? El paro docente se siente en las escuelas públicas de todo el país

La medida de fuerza, que se replica en todo el país, incluye una movilización en reclamo de mejoras salariales, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). La Ctera había anticipado esta acción la semana pasada con una “jornada nacional de lucha, con actividades en todo el país, en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo”. En el comunicado, también se exige “el pago de sumas adeudadas” y “mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.