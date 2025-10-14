La tajante respuesta de Scaloni a las quejas de Soulé por no ser convocado a la Selección Argentina

En la previa del amistoso ante Puerto Rico en Miami, Lionel Scaloni fue consultado al respecto y no esquivó la pregunta. Su respuesta fue breve, pero clara. “Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar”, dijo el técnico. “Ha estado con nosotros, igual que Buonanotte, Garnacho o Carboni. Son jugadores con futuro de Selección y los convocaremos cuando lo creamos conveniente”.