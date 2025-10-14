Secciones
La tajante respuesta de Scaloni a las quejas de Soulé por no ser convocado a la Selección Argentina

El DT de la Selección respondió sin vueltas tras los reclamos del entorno de Matías Soulé. “Está en el radar, como tantos otros”, aseguró Scaloni desde Miami.

Hace 2 Hs

La polémica se desató cuando Matías Soulé, de gran presente en Roma, y su representante Martín Guastadisegno dejaron entrever su malestar por la falta de convocatorias a la Selección Argentina. Incluso deslizaron la posibilidad de que el delantero analice un llamado desde Italia si la situación no cambia.

En la previa del amistoso ante Puerto Rico en Miami, Lionel Scaloni fue consultado al respecto y no esquivó la pregunta. Su respuesta fue breve, pero clara. “Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar”, dijo el técnico. “Ha estado con nosotros, igual que Buonanotte, Garnacho o Carboni. Son jugadores con futuro de Selección y los convocaremos cuando lo creamos conveniente”.

El mensaje fue interpretado como una manera de bajarle el tono a la presión mediática y dejar en claro que nadie tiene asegurado un lugar. Scaloni evitó confrontar, aunque dejó entrever que las decisiones deportivas se toman sin condicionamientos externos.

Las declaraciones del entorno del jugador

Guastadisegno había encendido la polémica días antes al decir que “Soulé es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación no se desbloquea”. También agregó que “es el único de los jóvenes que todavía no jugó ni un minuto y merece una oportunidad”. Las palabras del agente generaron ruido en la AFA y entre los hinchas.

El delantero, de apenas 22 años, surgió de Vélez y se marchó a Juventus en 2019, antes de llegar a Roma. Pese a su deseo de vestir la celeste y blanca, su entorno busca más protagonismo. Por ahora, Scaloni mantiene su postura: Soulé sigue en observación, pero sin urgencias.

