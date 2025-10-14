Con varias sorpresas, la formación que probó Scaloni en la última práctica antes de enfrentar a Puerto Rico

El lunes fue una jornada intensa para Lionel Scaloni y la Selección Argentina en Miami. Por la tarde, el entrenador ofreció una conferencia de prensa y luego encabezó el último entrenamiento antes del amistoso frente a Puerto Rico, que cerrará la gira por Estados Unidos.
Durante la práctica se vio un anticipo del equipo que saldría al campo este martes. La principal novedad fue la inclusión de Lionel Messi entre los titulares, tras haberse perdido el primer amistoso ante Venezuela. El capitán, que venía de disputar los 90 minutos con Inter Miami, reaparecerá con la Albiceleste completamente recuperado.
Otra de las sorpresas fue la presencia de José “Flaco” López, quien compartió ataque con Messi en los ejercicios tácticos. El ex Lanús podría debutar oficialmente con la Selección Mayor, algo que Scaloni ya había insinuado. “Es un chico que nos gusta mucho y puede aportar cosas distintas”, dijo el técnico en la conferencia.
Cambios y formación tentativa
Entre las variantes, también se analizan los ingresos de Leonardo Balerdi, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, mientras que Enzo Fernández y Franco Mastantuono quedaron descartados por molestias musculares. Scaloni busca rotar el plantel y probar opciones en el mediocampo.
La formación que se perfila para el amistoso es con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Simeone, Rodrigo De Paul, Mac Allister, Giovani Lo Celso; Messi y López. El partido se disputará este martes a las 21 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami.