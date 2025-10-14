Con varias sorpresas, la formación que probó Scaloni en la última práctica antes de enfrentar a Puerto Rico

Otra de las sorpresas fue la presencia de José “Flaco” López, quien compartió ataque con Messi en los ejercicios tácticos. El ex Lanús podría debutar oficialmente con la Selección Mayor, algo que Scaloni ya había insinuado. “Es un chico que nos gusta mucho y puede aportar cosas distintas”, dijo el técnico en la conferencia.