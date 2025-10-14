Cuánto ofrecen los bancos hoy por poner $1.000.000 en plazo fijo

El panorama del plazo fijo es dispar este 14 de octubre. En tanto algunos ofrecen intereses por un 55%, otros apenas tocan el 30%. Para poca fortuna de los inversores, la primera tasa de interés indicada es válida solo para usuarios de bancos chicos, mientras que los más grandes tienen las tasas más bajas.
El plazo fijo es la herramienta de inversión más popular en Argentina gracias a su previsibilidad a corto plazo. Permite generar un depósito y conocer con certeza cuál será la ganancia que se obtendrá al finalizar el período elegido. Pero su tasa de interés depende de factores como la inflación que se anuncia mes a mes y de otras variables.
Tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), los bancos hicieron un recorte a la tasa nominal anual, que quedó por debajo del 30%. Las LEFI son un instrumento monetario que implementó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en julio. Su objetivo fue absorber liquidez del sistema público argentino y ponerlo a disposición del Tesoro Nacional a cambio de un interés previsto.
Cuánto gano por invertir $1.000.000 en plazo fijo
Tomando como referencia la TNA del Banco Nación, que ofrece un 28%, invertir $1.000.000 en un plazo fijo representará una ganancia de $23.014. Al cumplirse el período elegido al momento de realizar la transacción, el inversor recuperará en total $1.023.014, que incluye tanto el dinero que puso en funcionamiento en el banco como los intereses generados.
En otro ejemplo, en el Banco de la Provincia de Córdoba también puede hacerse una inversión de este tipo. La entidad bancaria tiene una TNA del 33.5% y un plazo fijo a 30 días representaría una ganancia de $33.500 –es decir, se retirarían $1.033.500 al cumplirse el plazo indicado–.
Tasas del plazo fijo banco por banco
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 33,5%
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 33% (antes 34%)
- Banco Voii S.A.: 32% (antes 35%)
- Bibank S.A.: 32%
- Banco Meridian S.A.: 31% (antes 33%)
- Banco CMF S.A.: 31%
- Banco del Chubut S.A.: 31%
- Reba Compañía Financiera S.A.: 31% (antes 33%)
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 30,5%
- Banco Comafi Sociedad Anónima: 30,25%
- Banco de Corrientes S.A.: 30% (antes 31%)
- Banco BBVA Argentina S.A.: 29,5%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 29% (antes 30,5%)
- Banco Dino S.A.: 29%
- Banco Mariva S.A.: 29% (antes 31%)
- Banco Julio Sociedad Anónima: 29% (antes 33%)
- Banco de la Nación Argentina: 28% (antes 30,5%)
- Banco BICA S.A.: 28% (antes 30%)
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 28% (antes 29,5%)
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 27,1% (antes 29,25%)
- Banco Hipotecario S.A.: 27% online (antes 29%), 31% sucursal (antes 34%)
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 26% (antes 29%)
- Banco Macro S.A.: 25,5% (antes 28%)
- Banco Santander Argentina S.A.: 25% (antes 28%)
- Banco Masventas S.A.: 19% (antes 26,5%)