Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuánto ofrecen los bancos hoy por poner $1.000.000 en plazo fijo

Las entidades financieras ofrecen tasas variadas a los inversores.

Cuánto ofrecen los bancos hoy por poner $1.000.000 en plazo fijo
Hace 2 Hs

El panorama del plazo fijo es dispar este 14 de octubre. En tanto algunos ofrecen intereses por un 55%, otros apenas tocan el 30%. Para poca fortuna de los inversores, la primera tasa de interés indicada es válida solo para usuarios de bancos chicos, mientras que los más grandes tienen las tasas más bajas.

Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

El plazo fijo es la herramienta de inversión más popular en Argentina gracias a su previsibilidad a corto plazo. Permite generar un depósito y conocer con certeza cuál será la ganancia que se obtendrá al finalizar el período elegido. Pero su tasa de interés depende de factores como la inflación que se anuncia mes a mes y de otras variables.

Tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), los bancos hicieron un recorte a la tasa nominal anual, que quedó por debajo del 30%. Las LEFI son un instrumento monetario que implementó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en julio. Su objetivo fue absorber liquidez del sistema público argentino y ponerlo a disposición del Tesoro Nacional a cambio de un interés previsto.

Cuánto gano por invertir $1.000.000 en plazo fijo

Tomando como referencia la TNA del Banco Nación, que ofrece un 28%, invertir $1.000.000 en un plazo fijo representará una ganancia de $23.014. Al cumplirse el período elegido al momento de realizar la transacción, el inversor recuperará en total $1.023.014, que incluye tanto el dinero que puso en funcionamiento en el banco como los intereses generados.

En otro ejemplo, en el Banco de la Provincia de Córdoba también puede hacerse una inversión de este tipo. La entidad bancaria tiene una TNA del 33.5% y un plazo fijo a 30 días representaría una ganancia de $33.500 –es decir, se retirarían $1.033.500 al cumplirse el plazo indicado–.

Tasas del plazo fijo banco por banco

- Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 33,5%

- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 33% (antes 34%)

- Banco Voii S.A.: 32% (antes 35%)

- Bibank S.A.: 32%

- Banco Meridian S.A.: 31% (antes 33%)

- Banco CMF S.A.: 31%

- Banco del Chubut S.A.: 31%

- Reba Compañía Financiera S.A.: 31% (antes 33%)

- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 30,5%

- Banco Comafi Sociedad Anónima: 30,25%

- Banco de Corrientes S.A.: 30% (antes 31%)

- Banco BBVA Argentina S.A.: 29,5%

- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 29% (antes 30,5%)

- Banco Dino S.A.: 29%

- Banco Mariva S.A.: 29% (antes 31%)

- Banco Julio Sociedad Anónima: 29% (antes 33%)

- Banco de la Nación Argentina: 28% (antes 30,5%)

- Banco BICA S.A.: 28% (antes 30%)

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 28% (antes 29,5%)

- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 27,1% (antes 29,25%)

- Banco Hipotecario S.A.: 27% online (antes 29%), 31% sucursal (antes 34%)

- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 26% (antes 29%)

- Banco Macro S.A.: 25,5% (antes 28%)

- Banco Santander Argentina S.A.: 25% (antes 28%)

- Banco Masventas S.A.: 19% (antes 26,5%)

Temas Banco NaciónBanco Central de la República Argentina BCRA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
4

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Comentarios