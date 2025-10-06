Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

Son inversiones respaldadas por por las sociedades de bolsa que cuentan con el doble respaldo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por las Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). Entre sus beneficios, destaca que no son inversiones de alto riesgo, sino alternativas que ofrecen, por un lado, la oportunidad de resguardar los ahorros y, por otro, obtener cierto interés a cambio.