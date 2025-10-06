Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

En la previa electoral y la posibilidad de una fuerte variación en el dólar, los argentinos siguen buscando opciones para invertir. En este plano, las cauciones aparecen como una excelente oportunidad porque se trata de una inversión respaldada por organismos oficiales que presenta algunas ventajas respecto al plazo fijo tradicional.
Las cauciones funcionan en el mercado bursátil, es decir, el de las acciones, como una especie de préstamo. Una persona invierte una determinada cantidad de dinero, elige el plazo en que hará funcionar su capital y a cambio, finalizado el tiempo elegido, recupera el dinero que ingresó.
Son inversiones respaldadas por por las sociedades de bolsa que cuentan con el doble respaldo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por las Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). Entre sus beneficios, destaca que no son inversiones de alto riesgo, sino alternativas que ofrecen, por un lado, la oportunidad de resguardar los ahorros y, por otro, obtener cierto interés a cambio.
Cómo invertir en cauciones bursátiles
Esta inversión tiene una gran diferencia respecto a los préstamos a corto plazo dentro del mercado bursátil y es que el repago está garantizado. Un inversor conoce de antemano cuánto dinero recibirá a cambio de dejar su dinero funcionando en la caución. La caución implica poner dinero por un tiempo determinado que puede variar entre uno o 120 días.
Para invertir en cauciones, el primer paso es crear una cuenta comitente en un agente autorizado por la CNV. Estas cuentas son gratuitas y no tiene gaston de mantenimiento ni cobran por transferencias realizadas. Luego, se debe transferir dinero desde una cuenta corriente –que debe tener el mismo número de CUIT– y seleccionar el plazo que se usará para invertir, durante el cual el capital quedará inmovilizado.
A diferencia del plazo fijo, las cauciones permiten elegir plazos más cortos y ofrecen liquidez inmediata. Pero los especialistas afirman que las que mayor rendimiento ofrecen son las que funcionan con un plazo intermedio, es decir, las que no llegan a 120 días.
Riesgos de invertir en cauciones
Al tratarse de una inversión, es necesario saber que no existe el riesgo nulo. Pero las cauciones en general tienen un bajo nivel de riesgo. Un punto a tener en cuenta es que, en caso de que el dólar tenga una variación fuerte, las cauciones futuras no rendirán lo mismo con el mismo capital.
Por otra parte, si las tasas varían, las nuevas inversiones también lo harán. Pero en caso de que el interés se vuelva inconveniente para invertir, siempre se puede retirar el capital y buscar opciones nuevas que den mejores rendimientos.