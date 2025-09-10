Secciones
EspectáculosFamosos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

De sus días en Rosario al glamour internacional, Antonela Roccuzzo se transformó en un ícono de la moda. Su evolución incluye cambios en peinados, maquillaje y estilo, manteniendo siempre su elegancia y sencillez característica.

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos
Hace 1 Hs

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y referente de estilo internacional, experimentó una transformación estética que no pasó desapercibida. Desde sus comienzos en Rosario hasta su consolidación como ícono de la moda, su evolución es el reflejo de una mujer que creció frente a los ojos del mundo sin perder su esencia elegante y minimalista.

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

De Rosario al glamour internacional

Nacida en 1988 en Rosario, Antonela se mostraba en sus primeros años junto a Messi con un estilo discreto: cabello oscuro, flequillo lateral y looks sencillos en tonos neutros. El maquillaje era casi imperceptible, con cejas naturales y labios en tonos suaves.

El cambio comenzó a notarse a partir de 2013. La joven se animó a aclarar su cabello a un tono castaño más claro, alargarlo y llevarlo con ondas suaves. Su vestuario también se volvió más atrevido: estampados, vestidos brillosos y accesorios más llamativos. Las cejas comenzaron a marcarse con precisión y el maquillaje ganó protagonismo, con delineados y labiales más intensos.

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El punto de inflexión: su boda en 2017

La boda con Lionel Messi, celebrada en Rosario en 2017, fue un momento clave. Antonela lució un vestido de encaje delicado, peinado semirrecogido con volumen y maquillaje suave, en perfecta armonía con el tono solemne del evento. Esa imagen marcó su consagración como mujer sofisticada y referente de estilo.

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Etapa minimalista y consolidación fashion

Entre 2020 y 2023, Antonela adoptó una estética más pulida y monocromática, inclinándose por el negro y los tonos oscuros. Apostó por vestidos fluidos, trajes elegantes y combinaciones simples pero de gran impacto visual. El maquillaje se volvió más luminoso y moderno, en sintonía con las tendencias internacionales.

Su faceta fitness también ganó protagonismo. En redes sociales, uno de sus looks deportivos —total black, crop top y short con rayas blancas— superó las 300 mil interacciones en una hora, confirmando su influencia como inspiración para miles de seguidoras.

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Belleza natural y retoques sutiles

Aunque se ha especulado sobre posibles retoques estéticos en sus labios, especialistas coinciden en que, de existir, son cambios muy sutiles. Sus estilistas han revelado que Antonela apuesta por tratamientos capilares sin formol, cortes en degradé y flequillos ligeros para darle movimiento a su melena.

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

De joven reservada a ícono global

La transformación de Antonela no es solo física. Pasó de ser una joven reservada a convertirse en protagonista de campañas de moda y embajadora de marcas de lujo. Su estilo, que combina naturalidad y sofisticación, la ha consolidado como referente para mujeres que buscan elegancia sin estridencias.

Desde Rosario al mundo, Antonela Roccuzzo representa una evolución estética coherente, cuidada y en constante crecimiento, reflejando la madurez de quien hoy es más que “la esposa de Messi”: es influencer, modelo y símbolo de moda global.

Temas Lionel MessiAntonela Roccuzzo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

La polémica entre Sofi Martínez y Yanina Latorre por un supuesto romance con Pablo Aimar

La polémica entre Sofi Martínez y Yanina Latorre por un supuesto romance con Pablo Aimar

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Un homenaje único a Messi en el Monumental: el mosaico colectivo de la Copa del Mundo

Un homenaje único a Messi en el Monumental: el mosaico colectivo de la Copa del Mundo

La foto de la semana

La foto de la semana

Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
3

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político
5

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Pecados capitales del poder
6

Pecados capitales del poder

Más Noticias
Nueve provincias están en alerta por vientos de hasta 100 km/h: pronostican lluvias en algunas zonas

Nueve provincias están en alerta por vientos de hasta 100 km/h: pronostican lluvias en algunas zonas

¿Qué puede provocar la avena en los riñones si la consumimos todos los días?

¿Qué puede provocar la avena en los riñones si la consumimos todos los días?

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Comentarios