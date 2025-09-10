El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y referente de estilo internacional, experimentó una transformación estética que no pasó desapercibida. Desde sus comienzos en Rosario hasta su consolidación como ícono de la moda, su evolución es el reflejo de una mujer que creció frente a los ojos del mundo sin perder su esencia elegante y minimalista.
De Rosario al glamour internacional
Nacida en 1988 en Rosario, Antonela se mostraba en sus primeros años junto a Messi con un estilo discreto: cabello oscuro, flequillo lateral y looks sencillos en tonos neutros. El maquillaje era casi imperceptible, con cejas naturales y labios en tonos suaves.
El cambio comenzó a notarse a partir de 2013. La joven se animó a aclarar su cabello a un tono castaño más claro, alargarlo y llevarlo con ondas suaves. Su vestuario también se volvió más atrevido: estampados, vestidos brillosos y accesorios más llamativos. Las cejas comenzaron a marcarse con precisión y el maquillaje ganó protagonismo, con delineados y labiales más intensos.
El punto de inflexión: su boda en 2017
La boda con Lionel Messi, celebrada en Rosario en 2017, fue un momento clave. Antonela lució un vestido de encaje delicado, peinado semirrecogido con volumen y maquillaje suave, en perfecta armonía con el tono solemne del evento. Esa imagen marcó su consagración como mujer sofisticada y referente de estilo.
Etapa minimalista y consolidación fashion
Entre 2020 y 2023, Antonela adoptó una estética más pulida y monocromática, inclinándose por el negro y los tonos oscuros. Apostó por vestidos fluidos, trajes elegantes y combinaciones simples pero de gran impacto visual. El maquillaje se volvió más luminoso y moderno, en sintonía con las tendencias internacionales.
Su faceta fitness también ganó protagonismo. En redes sociales, uno de sus looks deportivos —total black, crop top y short con rayas blancas— superó las 300 mil interacciones en una hora, confirmando su influencia como inspiración para miles de seguidoras.
Belleza natural y retoques sutiles
Aunque se ha especulado sobre posibles retoques estéticos en sus labios, especialistas coinciden en que, de existir, son cambios muy sutiles. Sus estilistas han revelado que Antonela apuesta por tratamientos capilares sin formol, cortes en degradé y flequillos ligeros para darle movimiento a su melena.
De joven reservada a ícono global
La transformación de Antonela no es solo física. Pasó de ser una joven reservada a convertirse en protagonista de campañas de moda y embajadora de marcas de lujo. Su estilo, que combina naturalidad y sofisticación, la ha consolidado como referente para mujeres que buscan elegancia sin estridencias.
Desde Rosario al mundo, Antonela Roccuzzo representa una evolución estética coherente, cuidada y en constante crecimiento, reflejando la madurez de quien hoy es más que “la esposa de Messi”: es influencer, modelo y símbolo de moda global.