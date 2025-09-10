El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y referente de estilo internacional, experimentó una transformación estética que no pasó desapercibida. Desde sus comienzos en Rosario hasta su consolidación como ícono de la moda, su evolución es el reflejo de una mujer que creció frente a los ojos del mundo sin perder su esencia elegante y minimalista.