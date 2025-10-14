Desayuno para perder peso: los alimentos clave que no pueden faltar

Violeta Ramírez, nutricionista y coordinadora del grupo de trabajo de Alimentación y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), subraya la importancia de optar por alimentos saciantes. “Es fundamental evitar el exceso de azúcares libres, como los que encontramos en la bollería o las galletas,” señala. Estos productos provocan una rápida sensación de saciedad, pero el hambre vuelve poco tiempo después, lo que puede llevar a comer en exceso durante el día.