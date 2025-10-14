¿Estás deshidratado? Estos son los principales síntomas de tomar poca agua

La hidratación es esencial para mantener un cuerpo y mente saludables. Sin embargo, muchas personas subestiman la cantidad de agua que realmente necesitan a diario. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la recomendación para mayores de 14 años es consumir al menos 2 litros de líquidos al día para las mujeres y 2,5 litros para los hombres, bajo condiciones de temperatura y actividad física moderadas. A pesar de estas directrices, una parte significativa de la población no alcanza estos niveles de hidratación, lo que puede generar diversas señales de advertencia en el cuerpo.