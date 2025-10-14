Cinco superalimentos que ayudan a cuidar la memoria y prevenir el alzheimer

Lo que comemos influye directamente en nuestras capacidades cerebrales y, por ende, en la memoria. Algunos alimentos pueden afectar negativamente las funciones cognitivas, mientras que otros son tan beneficiosos que ayudan a prevenir enfermedades como el Alzheimer. Aquí te contamos cuáles son los alimentos clave para mantener tu cerebro en óptimas condiciones.
La alimentación como aliada del cerebro
Aunque ningún alimento por sí solo puede mejorar la memoria o prevenir enfermedades neurodegenerativas, una dieta equilibrada sí puede jugar un papel fundamental. Además de la alimentación, otros factores como la genética, el ejercicio físico, y la calidad del sueño también influyen en la salud cerebral. Sin embargo, ciertos nutrientes y grupos de alimentos han demostrado ser beneficiosos para el cerebro y, por lo tanto, para el buen funcionamiento cognitivo.
Por otro lado, es importante evitar los alimentos perjudiciales para el cerebro, como las grasas saturadas y trans, los productos procesados, el azúcar, el alcohol y el exceso de sal, que pueden afectar las capacidades cognitivas a largo plazo.
Los omega-3, los aliados de la memoria
Recientes estudios de la Fundación Pasqual Maragall señalan que el consumo regular de alimentos ricos en grasas omega-3, tanto de origen vegetal como marino, está relacionado con una mejor capacidad del cerebro para metabolizar la glucosa. Esto es especialmente relevante en personas que ya muestran los primeros signos de deterioro cognitivo asociados con el Alzheimer. Según la investigación, una dieta rica en omega-3 puede ser clave en la prevención de la demencia, sobre todo si se comienza en la mediana edad.
¿Cuánto omega-3 debemos consumir?
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda una ingesta diaria de entre 250 y 450 miligramos de omega-3, en particular los ácidos grasos EPA y DHA. Estas recomendaciones varían según la edad y situaciones especiales como el embarazo y la lactancia, donde se aconseja aumentar la dosis diaria para garantizar el desarrollo saludable del cerebro.
Alimentos ricos en omega-3
Si quieres proteger tu cerebro y mejorar tu memoria, aquí tienes algunos alimentos que no pueden faltar en tu dieta:
Pescado azul (caballa, atún, salmón, sardinas)
Frutos secos (nueces, almendras)
Semillas oleaginosas (lino, sésamo)
Aceite de colza y de oliva
Antioxidantes y antiinflamatorios para el cerebro
Los alimentos ricos en vitaminas C y E, conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, son altamente recomendados para proteger las neuronas. Estas vitaminas ayudan a combatir los radicales libres, responsables de los daños celulares. Las frutas, verduras, legumbres y el té verde son excelentes fuentes de flavonoides, compuestos antioxidantes que promueven la salud cerebral.
La dieta ideal para mejorar la memoria
Según la nutricionista Nuria Cañas Cano, es esencial incorporar los siguientes alimentos para mejorar la función cognitiva:
Frutas y verduras ricas en polifenoles: potentes antioxidantes presentes en frutos rojos, brócoli y uvas, que protegen las células cerebrales.
Pescados grasos: como el salmón y la sardina, ricos en omega-3.
Frutos secos y semillas: fuente de vitamina E y fibra, esenciales para el cerebro.
Granos enteros: proveen energía constante al cerebro, evitando picos de azúcar que pueden afectar la concentración.
Hidratación adecuada: beber suficiente agua es vital para mantener el cerebro en pleno funcionamiento.