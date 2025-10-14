Cinco superalimentos que ayudan a cuidar la memoria y prevenir el alzheimer

Los omega-3, los aliados de la memoria

Recientes estudios de la Fundación Pasqual Maragall señalan que el consumo regular de alimentos ricos en grasas omega-3, tanto de origen vegetal como marino, está relacionado con una mejor capacidad del cerebro para metabolizar la glucosa. Esto es especialmente relevante en personas que ya muestran los primeros signos de deterioro cognitivo asociados con el Alzheimer. Según la investigación, una dieta rica en omega-3 puede ser clave en la prevención de la demencia, sobre todo si se comienza en la mediana edad.