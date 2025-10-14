Estos son los alimentos que ayudan a mejorar la memoria y la concentración

Era el inicio de un campo interdisciplinario que combina la neurociencia y la gastronomía para comprender cómo las personas experimentan los alimentos más allá del gusto que sienten en la boca.
Además, la neurogastronomía explora de qué manera el cerebro asocia la comida con recuerdos y emociones. Es decir que ciertos sabores y olores pueden desencadenar recuerdos poderosos.
Los mejores alimentos para una mente aguda: descubre cómo pueden transformar tu memoria
En el sitio Medical News Today recuerdan cuáles son los mejores alimentos para aumentar la función cerebral. Antes de pasar al listado, explica que prácticamente todo lo que comemos puede influir en la salud de nuestro cerebro. Por ello, una dieta rica en estos alimentos puede potenciar las funciones cognitivas.
Como con otras recomendaciones de alimentos, el sitio Cinfa Salud advierte que esta dieta debe complementarse con un estilo de vida saludable, que incorpore ejercicio físico regular, un buen descanso, una buena higiene y evitar o disminuir el consumo de tabaco, alcohol, grasas y azúcar.
El artículo Inteligencia para la alimentación, alimentación para la inteligencia, publicado en la biblioteca científica electrónica Scielo, explica que “es importante reconocer que los sistemas que regulan más directamente la ingestión de alimento también promueven los procesos cognitivos”. Por esta razón, recomienda promover una dieta saludable desde los primeros años de vida.
Los cinco tipos de alimentos que benefician al cerebro
Pesado azul. El atún, la caballa, el salmón y las sardinas, entre otros, son una importante fuente de Omega-3 y ácido docosahexaenoico (DHA), que pueden regular la función de las neuronas y mejorar la capacidad del cerebro a la hora de almacenar información.
Frutos secos y semillas. Los pistachos, las nueces, las almendras, las semillas de calabaza, de lino y de girasol son otros aliados del cerebro. Son fuente de omega-3, omega-6, vitaminas B6 y E, ácidos grasos, proteínas y antioxidantes y por eso mejoran reducen el envejecimiento de las neuronas, a las que protegen de la oxidación. De esta manera, refuerzan la memoria y las funciones cognitivas, además de reducirlas posibilidades de sufrir demencia y Alzhéimer.
Espinacas. Ricas en vitamina E y ácido fólico, deben formar parte de esta dieta gracias a que sus propiedades se asocian a una reducción del índice de sufrir tumores y células cancerosas. Además, contribuyen a ralentizar el envejecimiento neuronal.
Frutos rojos. Las fresas, grosellas, arándanos, moras y açaís, entre otros, contienen flavonoides, que resultan beneficiosos para el cerebro y la memoria. Los antioxidantes incluso ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Además, muchas de estas frutas contienen fisetina, un flavonoide que potencia la comunicación entre las neuronas y estimula las funciones cognitivas.
Huevos. Ricos en nutrientes importantes para el cerebro, como el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12, pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo. Además, la yema contiene colina, un componente que permite prevenir las demencias relacionadas con la edad, como el alzhéimer.