Estos son los alimentos que ayudan a mejorar la memoria y la concentración

Frutos secos y semillas. Los pistachos, las nueces, las almendras, las semillas de calabaza, de lino y de girasol son otros aliados del cerebro. Son fuente de omega-3, omega-6, vitaminas B6 y E, ácidos grasos, proteínas y antioxidantes y por eso mejoran reducen el envejecimiento de las neuronas, a las que protegen de la oxidación. De esta manera, refuerzan la memoria y las funciones cognitivas, además de reducirlas posibilidades de sufrir demencia y Alzhéimer.