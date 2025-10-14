Secciones
SociedadSalud

Estos son los alimentos que ayudan a mejorar la memoria y la concentración

Casi todo lo que comemos influye en la salud de nuestro cerebro.

Algunos alimentos son ideales para el cuidado de la memoria Algunos alimentos son ideales para el cuidado de la memoria
Hace 7 Min

Hace unos años el neurocientífico Gordon M. Shepherd introdujo el término neurogastronomía para definir el estudio de cómo el cerebro percibe el sabor y cómo los diferentes sentidos la experiencia de comer.

Era el inicio de un campo interdisciplinario que combina la neurociencia y la gastronomía para comprender cómo las personas experimentan los alimentos más allá del gusto que sienten en la boca.

Los mejores ejercicios para cuidar la salud de nuestro cuerpo y nuestra memoria, según la ciencia

Los mejores ejercicios para cuidar la salud de nuestro cuerpo y nuestra memoria, según la ciencia

Además, la neurogastronomía explora de qué manera el cerebro asocia la comida con recuerdos y emociones. Es decir que ciertos sabores y olores pueden desencadenar recuerdos poderosos.

Los mejores alimentos para una mente aguda: descubre cómo pueden transformar tu memoria

En el sitio Medical News Today recuerdan cuáles son los mejores alimentos para aumentar la función cerebral. Antes de pasar al listado, explica que prácticamente todo lo que comemos puede influir en la salud de nuestro cerebro. Por ello, una dieta rica en estos alimentos puede potenciar las funciones cognitivas.

Como con otras recomendaciones de alimentos, el sitio Cinfa Salud advierte que esta dieta debe complementarse con un estilo de vida saludable, que incorpore ejercicio físico regular, un buen descanso, una buena higiene y evitar o disminuir el consumo de tabaco, alcohol, grasas y azúcar.

El artículo Inteligencia para la alimentación, alimentación para la inteligencia, publicado en la biblioteca científica electrónica Scielo, explica que “es importante reconocer que los sistemas que regulan más directamente la ingestión de alimento también promueven los procesos cognitivos”. Por esta razón, recomienda promover una dieta saludable desde los primeros años de vida.

Los cinco tipos de alimentos que benefician al cerebro

Pesado azul. El atún, la caballa, el salmón y las sardinas, entre otros, son una importante fuente de Omega-3 y ácido docosahexaenoico (DHA), que pueden regular la función de las neuronas y mejorar la capacidad del cerebro a la hora de almacenar información.

Frutos secos y semillas. Los pistachos, las nueces, las almendras, las semillas de calabaza, de lino y de girasol son otros aliados del cerebro. Son fuente de omega-3, omega-6, vitaminas B6 y E, ácidos grasos, proteínas y antioxidantes y por eso mejoran reducen el envejecimiento de las neuronas, a las que protegen de la oxidación. De esta manera, refuerzan la memoria y las funciones cognitivas, además de reducirlas posibilidades de sufrir demencia y Alzhéimer.

Espinacas. Ricas en vitamina E y ácido fólico, deben formar parte de esta dieta gracias a que sus propiedades se asocian a una reducción del índice de sufrir tumores y células cancerosas. Además, contribuyen a ralentizar el envejecimiento neuronal.

Frutos rojos. Las fresas, grosellas, arándanos, moras y açaís, entre otros, contienen flavonoides, que resultan beneficiosos para el cerebro y la memoria. Los antioxidantes incluso ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Además, muchas de estas frutas contienen fisetina, un flavonoide que potencia la comunicación entre las neuronas y estimula las funciones cognitivas.

Huevos. Ricos en nutrientes importantes para el cerebro, como el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12, pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo. Además, la yema contiene colina, un componente que permite prevenir las demencias relacionadas con la edad, como el alzhéimer.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Te olvidás de todo? Cuándo preocuparse por la pérdida de memoria

¿Te olvidás de todo? Cuándo preocuparse por la pérdida de memoria

Cinco superalimentos que ayudan a cuidar la memoria y prevenir el alzheimer

Cinco superalimentos que ayudan a cuidar la memoria y prevenir el alzheimer

Los alimentos ultraprocesados podrían producir comportamientos violentos, según un estudio

Los alimentos ultraprocesados podrían producir comportamientos violentos, según un estudio

Cuáles son los seis alimentos que parecen saludables pero en realidad no lo son

Cuáles son los seis alimentos que parecen saludables pero en realidad no lo son

Cuál es la fruta rica en vitamina C que mejora tu estado de ánimo

Cuál es la fruta rica en vitamina C que mejora tu estado de ánimo

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
2

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado
4

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

¿Por qué hay un récord de secuestro de cocaína?
5

¿Por qué hay un récord de secuestro de cocaína?

Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina: el final de un programa, el inicio de una carrera
6

Eugenia Rodríguez en "La Voz Argentina": el final de un programa, el inicio de una carrera

Más Noticias
Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Comentarios