CTERA convoca a un paro nacional docente el martes 14 en reclamo de mejoras salariales

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó que este martes 14 de octubre llevará adelante un paro docente nacional que afectará a escuelas de todo el país, tanto públicas como privadas. La medida forma parte del plan de lucha iniciado el pasado 6 de octubre, y se enmarca en una serie de reclamos por mejoras salariales, mayor financiamiento educativo y la restitución del FONID.
Reclamos centrales del paro docente
El gremio informó que la jornada de protesta se realiza “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Entre los principales reclamos se destacan:
Restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
Aumento del presupuesto educativo para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.
Fondos para infraestructura escolar.
Mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación.
Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.
Movilización frente al Congreso Nacional
Además del paro, CTERA convocó a una concentración frente al Congreso Nacional desde las 10 de la mañana, bajo la consigna: “La escuela enseña y construye esperanza”.
La jornada incluirá movilizaciones y actividades en distintas provincias, con carpas educativas, radios abiertas, caravanas e intervenciones artísticas, en defensa del sistema educativo público.
Un plan de lucha que comenzó el 6 de octubre
El plan de lucha de CTERA comenzó el lunes 6 de octubre con una conferencia de prensa nacional.
Durante la semana, el gremio realizó actividades en plazas y espacios públicos de todo el país para visibilizar el reclamo.
En redes sociales, la confederación difundió un video alusivo a “La Carpa Blanca”, símbolo de la lucha docente de los años noventa frente al Parlamento, reivindicando la continuidad del reclamo por mejores condiciones educativas.
Adhesión provincial y llamado a la unidad docente
El Frente de Unidad Docente Bonaerense —que agrupa a AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— también adhirió a la medida y convocó a “una jornada de protesta, de reclamo y de visualización del recorte y del ajuste del Gobierno Nacional”.
Desde CTERA remarcaron que “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la escuela pública, democrática y federal”.
“Defender la educación pública es defender la Patria”
La jornada del martes 14 de octubre cerrará el ciclo de protestas con un paro nacional y movilizaciones simultáneas en distintas provincias.
Las escuelas permanecerán cerradas durante toda la jornada, sin actividades ni clases.
“Defender la educación pública es defender la Patria”, concluyó el comunicado del gremio docente.