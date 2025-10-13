CTERA convoca a un paro nacional docente el martes 14 en reclamo de mejoras salariales

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó que este martes 14 de octubre llevará adelante un paro docente nacional que afectará a escuelas de todo el país, tanto públicas como privadas. La medida forma parte del plan de lucha iniciado el pasado 6 de octubre, y se enmarca en una serie de reclamos por mejoras salariales, mayor financiamiento educativo y la restitución del FONID.