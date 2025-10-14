Secciones
El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

La temperatura mínima fue de 14 °C. La nubosidad será variable. El pronóstico.

SOLEADO. Este martes la temperatura volverá a superar los 30 °C. SOLEADO. Este martes la temperatura volverá a superar los 30 °C. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Con mucho sol, el estado del tiempo de este martes seguirá siendo caluroso en Tucumán, según el pronóstico, que anticipa nubosidad escasa pero variable, con una temperatura máxima que llegaría a los 33 °C.

Con una mínima de 14 °C y una nubosidad del 25%, el martes comenzó fresco y agradable, aunque las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostienen que la temperatura subirá casi el doble en unas cuantas horas. 

A lo largo de la mañana los vientos serán suaves y desde el sector este. La humedad bajará hasta un 25% y para el mediodía se espera una temperatura de al menos 27 °C. 

Las horas más cándidas se sucederán durante la siesta y la tarde, cuando se alcance la temperatura máxima de 33 °C, con una humedad del 20% y una nubosidad baja, de un 10%. Los vientos serán moderados, del sector noreste. 

Para la noche, la temperatura cederá hasta los 22 °C, mientras que la nubosidad será nula y la humedad trepara hasta el 25%. Los vientos serán suaves del sector noreste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las condiciones del tiempo serán similares mañana, aunque podría incrementarse la nubosidad. La mínima rondaría los 17°C mientras que la máxima treparía hasta los 35 °C.

Para el jueves se anuncia otra jornada calurosa, con 33 °C de máxima y mucha nubosidad. Además el SMN pronostica el ingreso de un frente lluvioso por la noche. Para el viernes el pronóstico augura mucha inestabilidad y una máxima de 29 °C.

