El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Entre amabilidad y mala suerte.- Al momento del sorteo del orden que ocuparía cada candidato en los atriles, Osvaldo Jaldo y Paula Omodeo estaban por agarrar el mismo sobre en el que estaban los números. El peronista le cedió el lugar a la diputada y obtuvo el número tres. Posteriormente Jaldo sacó el 1. Omodeo, entre risas, renegó de su “mala suerte”. El sorteo se dio en un clima cordial entre todos los postulantes, que se saludaron con respeto.
El ministro del Interior estuvo atento.- El ministro del Interior y presidente de LLA Tucumán, Lisandro Catalán, siguió atentamente el debate de LA GACETA desde Buenos Aires. El funcionario nacional mandó mensajes de apoyo a su candidato en primer término, Federico Pelli. Además, no dudó en que según su impresión se impuso claramente por sobre el resto de los postulantes en los distintos tópicos en los que se expusieron ideas.
“Traje de comunión”.- En la previa, varios de los funcionarios remarcaron que Jaldo estaba tranquilo ya que estuvo toda la mañana pidiendo informes y recabando datos para el debate. Incluso, eso se notó cuando arribó el gobernador en uso de licencia luciendo un ambo de color beige: “te has puesto el traje de los 18”, le comentaron jocosamente. Y el candidato retrucó con una sonrisa: “no, el traje de la comunión”.
Cúpula provincial.- El Frente Tucumán Primero trajo a la Redacción a gran parte de la cúpula de autoridades provinciales. Entre los invitados estuvieron el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros Darío Monteros (Interior), Susana Montaldo (Educación), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Daniel Abad (Economía y Producción), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); los diputados Elia Fernández, Agustín Fernández, Gladys Medina; los legisladores Javier Noguera (también candidato), Gerónimo Vargas Aignasse, Sara Assán, Carolina Vargas Aignasse; y el fiscal adjunto Raúl Ferrazzano.
Sonrisas cómplices.- Invitados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad evidenciaron sonrisas -y algunas risas- cuando la candidata Omodeo afirmó que la pobreza sería lo primero que eliminaría del país si pudiera. Los gestos jocosos también florecieron entre los militantes de izquierda cuando Arreguez chicaneó a sus rivales con que “ninguno trabajó nunca ni media hora”.
“Peluquear” al León-. En los estudios, Pelli chicaneó a Jaldo con que si quería cortarle la melena al “León”, como mencionó en la campaña, podía verlo el sábado (en alusión a la visita del presidente Milei a Tucumán). Las barras del peronismo y de La Libertad Avanza cruzaron miradas y sonrisas; incluso, hubo una referente peronista que le comentó a un libertario que no eran siquiera necesarias las tijeras si se podía arrancarle los pelos al “León”. Más tarde, algunos de los invitados libertarios levantaron una tijera y se tomaron una selfie de modo irónico.
Chicanas tranqueñas.- El primero de los bloques del debate fue quizá el que más cruces y chicanas tuvo entre los candidatos. La efervescencia se notaba en los estudios y también en la Redacción. Quizá sabiendo que sería el más buscado por su candidatura testimonial para diputado, Jaldo fue el encargado de lanzar los primeros dardos. Uno de ellos estuvo dirigido a Pelli, sobre quien mencionó que estuvo contratado seis años en la Legislatura (hubo abucheos de la barra peronista). Luego, el tranqueño cruzó a Sánchez, a quien chicaneó con que no administró “ni una cooperadora de escuela”. La frase generó sonrisas entre los oficialistas, pero distintas barras opositoras.
Autoridades radicales.- Unidos por Tucumán respaldó a Sánchez con la presencia de los intendentes Alejandro Molinuevo (Concepción) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena). También brindaron apoyo al diputado los candidatos José María Canelada (concejal por San Miguel de Tucumán) y Micaela Viña, entre otros. Sorprendió la ausencia de legisladores del espacio opositor. Fuentes consultadas aseguraron que, para respetar el cupo de invitados fijado por la producción y no dejar a ningún parlamentario afuera, optaron por convocar a otros dirigentes del espacio.
Rivales y familiares.- Una de las particularidades de estas elecciones es que dos hermanos nacidos en el sur de la provincia se encuentran en veredas políticas diferentes, pero eso no impide que mantengan las muestras de afecto y la cordialidad a pesar de la campaña. El intendente Molinuevo llegó con la barra del diputado Sánchez, y estuvo flanqueado por los invitados peronistas y los de Fuerza Republicana. De todos modos, se acercó y saludó con un beso y un abrazo a su hermana Soledad Molinuevo, quien es segunda candidata a diputada por la lista de La Libertad Avanza. Aunque militan para espacios políticos distintos, confiaron que mantienen un trato cordial.
Batucada y limpieza.- Decenas de militantes se apostaron sobre la entrada de LA GACETA para respaldar a Jaldo con bombos y trompetas. Pudieron divisarse banderas de la Uocra que conduce David Acosta, así como otras con los apellidos de Monteros y Medina. Un grupo más reducido con identificaciones de Fuerza Republicana hizo lo propio para Bussi. Lo que es de destacar es que, antes de retirarse (los peronistas fueron los últimos) se encargaron de dejar el paseo limpio y ordenado, tal como estaba al llegar.
“Dar vuelta la página”.- La barra de CREO se mantuvo tranquila durante las dos horas y media de debate, celebrando las intervenciones y propuesta de la diputada Paula Omodeo. El también candidato (en segundo término), Sebastián Murga, destacó en la Redacción la coherencia que muestra siempre su compañera. “Me quedo con la coherencia de Paula, con la lógica de seguir, de no resignarnos a un sistema que no da ningún resultado en Tucumán. De aportar ideas y situaciones nuevas, de dar vuelta la página. Eso es lo que está haciendo Paula y el equipo de CREO. Me parece que es muy interesante proponer, dejar de acusarse y decirse cosas. Lo que necesita Tucumán son propuestas”, expuso. Además, remarcó que las últimas obras de trascendencia que hay en la provincia son de tiempos cuando ellos no habían nacido, como el dique Celestino Gelsi, en El Cadillal, o el Instituto de Maternidad María de las Mercedes.
“Fingen demencia”.- Sandra Orquera, candidata por FR, arremetió contra Jaldo, aunque sin mencionarlo. “Hay muchos candidatos que fingen demencia, no recuerdan, son gobierno, no hacen, va a ser testimonial supuestamente”, dijo.