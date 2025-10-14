El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

“Dar vuelta la página”.- La barra de CREO se mantuvo tranquila durante las dos horas y media de debate, celebrando las intervenciones y propuesta de la diputada Paula Omodeo. El también candidato (en segundo término), Sebastián Murga, destacó en la Redacción la coherencia que muestra siempre su compañera. “Me quedo con la coherencia de Paula, con la lógica de seguir, de no resignarnos a un sistema que no da ningún resultado en Tucumán. De aportar ideas y situaciones nuevas, de dar vuelta la página. Eso es lo que está haciendo Paula y el equipo de CREO. Me parece que es muy interesante proponer, dejar de acusarse y decirse cosas. Lo que necesita Tucumán son propuestas”, expuso. Además, remarcó que las últimas obras de trascendencia que hay en la provincia son de tiempos cuando ellos no habían nacido, como el dique Celestino Gelsi, en El Cadillal, o el Instituto de Maternidad María de las Mercedes.