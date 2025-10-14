Envueltos entre la polarización y la testimonialidad

La testimonialidad de su candidatura es un hecho secundario para el tranqueño. Su postulación no es más que la corroboración de que él -y nadie más que él- es el capitán del barco justicialista que busca llegar a buen puerto en 2027. Nadie dice si habrá continuidad. La reelección siempre es una estrategia para conservar el poder. El peronismo lo viene haciendo desde que José Alperovich llegó a la gobernación, en 2003. De allí que no le entran las balas cuando alguno de sus contrincantes le recuerda que no asumirá la banca cuando sea electo. Como tampoco tiene pelos en la lengua para diferenciarse del propio presidente Javier Milei, a quien tildó de mentiroso cuando también embistió contra Pelli. El tranqueño incluye su comentario dentro del folclore electoral porque, hasta ahora -y tal vez después de las elecciones- es probable que siga siendo un “aliado estratégico institucional” del libertario porque la vida no se acaba el domingo 26 y porque hay que gobernar, al menos, hasta el 29 de octubre de 2027, cuando vence su mandato.