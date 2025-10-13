“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Seis de los candidatos que encabezan las listas a diputados para el 26 de octubre expondrán sus propuestas y defenderán sus ideas en los momentos de réplica durante el debate que se realizará hoy a las 20, en los estudios de LA GACETA Play. Los periodistas Federico van Mameren y Carolina Servetto conducirán y moderarán el ciclo “Tucumán Debate”, que se verá por la pantalla de canal 11 de CCC, de canal 7 de Flow, en nuestra web y en la cuenta oficial de YouTube de LA GACETA. Además, como siempre, todo el análisis y los momentos más destacados se podrán revivir en la edición papel del diario, en www.lagaceta.com.ar y en las redes sociales de LA GACETA.
Confirmaron sus presencia en los estudios el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero), el diputado radical Roberto Sánchez (Frente Unidos por Tucumán), el referente liberal Federico Pelli (La Libertad Avanza), la diputada nacional Paula Omodeo (CREO), el legislador provincial Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y la referente del PTS, Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad). Cada uno de ellos estará acompañado por invitados que incluye autoridades, otros candidatos y referentes de los partidos del oficialismo y de la oposición. Todos ellos estarán siguiendo las alternativas en la mismísima redacción del diario.
Será el décimo debate de candidatos organizado y producido por LA GACETA con el objetivo de ofrecer a la audiencia una mirada plural y dinámica del panorama electoral, en un contexto donde las propuestas legislativas cobran especial relevancia. La agenda de temas incluye a los grandes ejes de discusión del Congreso de la Nación, así como cuestiones de interés provincial vinculadas con la relación financiera y política entre la Nación y las provincias. Además, el formato prevé un bloque de preguntas de actualidad y otro más distendido, pensado para develar el costado humano de los candidatos. El encuentro promete ser una oportunidad clave para que los tucumanos conozcan en profundidad las ideas, prioridades y estilos de quienes aspiran a representar a la Provincia en la Cámara baja a partir de los próximos comicios de medio término.
En dos domingos, alrededor de 1,3 millón de tucumanos deberán renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados. Por primera vez en elecciones nacionales, se hará uso de la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por la Ley N° 27.781 en octubre de 2024.
Las claves del debate de candidatos
1- Desde las 20 de hoy, candidatos de seis de las listas que buscan bancas en el Congreso participarán del cliclo “Tucumán Debate”.
2- Se verá por la pantalla de Canal 11 de CCC, de Canal 7 de Flow, en nuestra web y en la cuenta oficial de YouTube de LA GACETA.
3- Hace casi una década, LA GACETA impulsa espacios en los que los candidatos tucumanos pueden debatir frente a la audiencia.