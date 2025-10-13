“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Será el décimo debate de candidatos organizado y producido por LA GACETA con el objetivo de ofrecer a la audiencia una mirada plural y dinámica del panorama electoral, en un contexto donde las propuestas legislativas cobran especial relevancia. La agenda de temas incluye a los grandes ejes de discusión del Congreso de la Nación, así como cuestiones de interés provincial vinculadas con la relación financiera y política entre la Nación y las provincias. Además, el formato prevé un bloque de preguntas de actualidad y otro más distendido, pensado para develar el costado humano de los candidatos. El encuentro promete ser una oportunidad clave para que los tucumanos conozcan en profundidad las ideas, prioridades y estilos de quienes aspiran a representar a la Provincia en la Cámara baja a partir de los próximos comicios de medio término.