Secciones
SociedadEstilo de vida

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado

Seleccionar el talle adecuado es clave para no tener inconvenientes: cómo hacerlo, qué revisar antes de comprar y todo sobre cambios, devoluciones y envíos.

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado
Hace 28 Min

La plataforma Temu se ha posicionado como una de las favoritas para quienes buscan productos y ropa a precios muy económicos. Sin embargo, elegir el talle correcto es fundamental, ya que un error puede convertir la compra en un trámite engorroso, aunque en muchos casos es posible solicitar reembolso o cambio, aunque el proceso puede ser largo.

Tips para elegir la talla correcta

1. Consultar la guía de talles

Cada producto en Temu suele incluir una guía de talles específica en su ficha descriptiva. Esta guía detalla las medidas en centímetros de pecho, cintura, cadera, largo del pie, entre otros. Comparar estas medidas con las propias es el primer paso para elegir correctamente.

2. Tomar las medidas corporales

Usar una cinta métrica y medir sin apretar el busto, cintura, cadera o largo del pie según corresponda. Anotar las medidas facilita futuras compras y evita tener que repetir el procedimiento constantemente.

3. Elegir el talle

Comparadas las medidas propias con la guía del producto, se debe decidir la talla. Si se está entre dos tallas, es recomendable optar por la mayor, ya que algunas tallas estándares pueden resultar más pequeñas según su origen. En el caso del calzado, sumar 0,5 a 1 cm suele hacerlos más cómodos.

4. Leer reseñas y valoraciones

Las opiniones de otros usuarios permiten conocer cómo queda la prenda o el calzado. Las reseñas indican si el producto talla grande o pequeño, facilitando la decisión.

Modificaciones y cambios en pedidos

Si un pedido no fue empaquetado, es posible:

- Añadir o cancelar artículos.

- Actualizar la dirección de envío.

- Para cambiar el talle o color, se debe cancelar el artículo y agregarlo de nuevo.

- Si el pedido ya fue empaquetado, no se pueden realizar cambios antes del envío. En ese caso, la única alternativa es esperar la entrega y solicitar devolución y reembolso si no se desea el producto.

Envíos y tiempos de entrega

Los productos provienen principalmente de China, con entregas que suelen tardar entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo del tipo de producto y del país.

Los costos de envío varían según la dirección y el producto, oscilando entre $20.000 y $40.000 pesos.

El envío puede ser gratuito si se cumple un mínimo de compra: $22.000 en el primer pedido y $37.000 en pedidos posteriores.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
4

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante
5

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla
6

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Más Noticias
¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Comentarios