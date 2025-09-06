Secciones
Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

La aplicación china gana cada vez más usuarios en el país por sus precios bajos y la variedad de productos.

Hace 14 Min

Cada vez más argentinos eligen comprar a través de Temu, la plataforma de comercio electrónico de origen chino que se popularizó por sus precios bajos y su catálogo casi infinito. Desde ropa y accesorios hasta artículos de electrónica, hogar, juguetes y belleza, la app se posiciona como una alternativa a Amazon, Shein o AliExpress.

Los envíos provienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo del país y del tipo de producto. Uno de los principales atractivos es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede aplicarse un monto mínimo de compra para acceder a este beneficio.

Qué se puede comprar en Temu

El catálogo incluye ropa, calzado, accesorios de celular, maquillaje, herramientas, artículos de cocina, decoración, productos para mascotas, papelería y mucho más. Los precios suelen ser sorprendentemente bajos: camisetas por menos de cinco dólares, sets de brochas por tres y accesorios de celular por menos de dos dólares. Esta política de precios explica el rápido crecimiento de la plataforma, sobre todo entre jóvenes y usuarios que buscan opciones económicas.

Cómo funciona la app

Temu se puede usar desde su sitio web o desde la aplicación móvil disponible para Android e iOS. Para comenzar a comprar es necesario crear una cuenta con correo electrónico, teléfono o vincularla a Google, Facebook o Apple. Una vez registrado, se puede buscar productos, navegar por categorías y leer reseñas de otros usuarios, una herramienta clave para evaluar la calidad antes de comprar.

El proceso de compra es similar al de otras plataformas: se agregan productos al carrito y luego se elige la forma de pago. Temu acepta tarjetas de crédito y débito, PayPal y, en algunos países, billeteras digitales locales o pago contra entrega.

Con envíos gratuitos, precios accesibles y un catálogo variado, Temu se consolidó como una de las aplicaciones de compras online más utilizadas por los argentinos.

