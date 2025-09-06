Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Cómo funciona la app

Temu se puede usar desde su sitio web o desde la aplicación móvil disponible para Android e iOS. Para comenzar a comprar es necesario crear una cuenta con correo electrónico, teléfono o vincularla a Google, Facebook o Apple. Una vez registrado, se puede buscar productos, navegar por categorías y leer reseñas de otros usuarios, una herramienta clave para evaluar la calidad antes de comprar.