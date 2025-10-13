La tucumana Eugenia Rodríguez, finalista de La Voz: “Es muy loco todo lo que estoy viviendo”

A horas de la gran final de La Voz Argentina, la tucumana Eugenia Rodríguez vive uno de los momentos más intensos de su vida. Finalista del popular certamen, la joven artista compartió con LA GACETA sus sensaciones, recordó anécdotas que marcaron su paso por el programa y habló con ilusión sobre el camino que se abre después del reality.
“Estoy muy emocionada, ayer fue un día muy movilizante. Lloré todo el día”, confesó en LG Play. Eugenia destacó el altísimo nivel de talento que encontró en la competencia y valoró el simple hecho de estar entre los cuatro mejores.
“Lo de los cuatro mejores es bastante subjetivo. Ya haber llegado hasta acá es una locura. Lo hablaba con amigos: hoy es como completar el juego, y eso también es ganar”, expresó.
Uno de los momentos más especiales de su paso por el programa ocurrió cuando Valeria Lynch, una de las voces más icónicas del país, elogió su interpretación en una gala frente al Chaqueño Palavecino.
“Me contaron ahí que Valeria les había escrito a Alex Sergi y Juliana Gattas diciendo ‘ahí tenés a tu ganadora’. Fue muy emocionante. Cuando empiezo a dudar, leo ese mensaje de nuevo. Si lo dice ella, es por algo”, recordó emocionada.
Encontrar su rumbo artístico
Eugenia asegura que La Voz le permitió encontrar la dirección que buscaba para su carrera. “Siento que el programa me ayudó a encontrar el estilo al que me quiero dedicar, que es un montón. Llegué con muchas preguntas sin respuesta, y hoy tengo un rumbo”, contó.
A lo largo del certamen, fue parte del equipo Miranda, con quienes compartió no solo el escenario, sino un valioso proceso de aprendizaje. “Nos guiaron con mucho cariño y humor, haciéndonos entender que esto es entretenimiento, que no hay que tomárselo como una cuestión de vida o muerte”, recordó.
Influencias, sueños y futuro
Fan de las grandes baladas en español, Eugenia sueña con ocupar un espacio en la música latina que combine potencia vocal y emoción. “Crecí escuchando a Whitney Houston, Aretha Franklin y Laura Pausini. Siento que en español todavía hay lugar para canciones difíciles y potentes. Me gustaría ocupar ese lugar”, afirmó.
Entre sus artistas favoritos figuran Alejandro Sanz, Miranda, Adele y hasta las canciones de Disney que -dice- le traen alegría y recuerdos de la infancia.
Cuando le preguntaron con quién le gustaría cantar, no dudó: “Miranda. Y no lo veo tan irreal”, dijo entre risas.
Para apoyar a Eugenia en la gran final, hay dos vías de votación: a través del sitio oficial La Voz Argentina o enviando un SMS con la palabra EUGENIA al 9009.
Un antes y un después
Su paso por el programa ya comenzó a transformar su vida cotidiana. “Nunca me imaginé que la gente me iba a empezar a reconocer en la calle. Es muy loco. Por ahora seguiré trabajando y viendo hacia dónde me lleva la música, paso a paso”, contó.
Mientras en Tucumán familiares y amigos se preparan para seguir la gala, Eugenia vive la experiencia acompañada por su madre y un grupo de ex participantes que se convirtieron en su “familia elegida”.
“Esto no termina, recién empieza”, aseguró con una sonrisa que refleja emoción, gratitud y sueños por cumplir.