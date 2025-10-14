Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
¿Por qué hay un récord de secuestro de cocaína?
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 6 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Santiago del Estero
Salta
Catamarca
Jujuy
Gendarmería Nacional Argentina
Bolivia
Colalao del Valle
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
La relevancia de los debates electorales
Cartas de lectores: inseguridad
Cartas de lectores: Infancias trans: escuchar también es humanizar
Cartas de lectores: veredas rotas
Cartas de lectores: el magma del ajuste
Más Noticias
Un caos: el drama del fútbol de la Liga Tucumana
Tu próximo desayuno quizás sea preparado por un robot
Recuerdos fotográficos: 1955. La tragedia del tren obrero en Italia y Rivadavia
Hace 78 años todo empezaba mal para la “Palestina del mandato”
La perseverancia de la insensatez
Cartas de lectores: Pichon Riviere y la Psicología, una pasión argentina
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más