Rellenaron tubos de GNC y ocultaron 86 kilos de cocaína en una pick up: fueron detenidos en Tucumán

El tío y su sobrino venían desde Cafayate. Fueron interceptados en Aguilares.

Hace 22 Min

Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron más de 86 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de dos tubos de GNC y detrás del tablero de una camioneta Ford Ranger. El hecho ocurrió durante un operativo vial realizado sobre la Ruta Nacional N° 40, en jurisdicción del Escuadrón Núcleo “Aguilares”, en la provincia de Tucumán.

Los dos ocupantes del vehículo, tío y sobrino de nacionalidad boliviana, fueron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, luego de que los agentes descubrieran el complejo sistema de ocultamiento.

El operativo de Gendarmería en la Ruta 40

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional 40, donde los gendarmes detuvieron la marcha de una Ford Ranger que se dirigía desde Cafayate (Salta) hacia San Miguel de Tucumán.

Durante el control de rutina, los efectivos detectaron anomalías en la cabina del vehículo: los tornillos del estéreo estaban removidos y se percibía un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas del sistema de ventilación. Esto despertó las sospechas del personal de la fuerza.

El hallazgo: cocaína oculta en tubos de GNC

En la parte trasera de la camioneta, los uniformados observaron dos cilindros de GNC que presentaban soldaduras tipo “ventana” y incongruencias sonoras al ser golpeados.

Ante las irregularidades, procedieron a realizar una inspección más detallada, donde descubrieron que los tubos habían sido rellenados con paquetes envueltos en cinta de color ocre y negro.

Al abrirlos, los gendarmes extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y marrón, la cual, tras ser sometida a pruebas de campo Narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína.

En total, se secuestraron 86 kilos 760 gramos de la droga, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que los sospechosos llevaban consigo.

Los detenidos y la intervención judicial

Ambos hombres, mayores de edad y de nacionalidad boliviana, fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que ordenó el decomiso total de la sustancia, los elementos hallados y la camioneta utilizada para el transporte.

Las autoridades judiciales investigan ahora la red de narcotráfico detrás del envío y el destino final que tendría la droga, presumiblemente dentro del territorio tucumano.

Lucha contra el narcotráfico en el norte argentino

El operativo forma parte de los controles de prevención y seguridad vial que Gendarmería Nacional despliega de manera constante en el norte del país, una región utilizada habitualmente como corredor del tráfico de estupefacientes desde la frontera con Bolivia hacia el centro del país.

El secuestro de más de 86 kilos de cocaína representa un golpe significativo al narcotráfico y refuerza la tarea de control que la fuerza federal realiza sobre rutas nacionales estratégicas como la Ruta 40 y la Ruta 9, principales vías de conexión interprovincial.

