¡No lo hagas!: lo que nunca deberías tirar en la pileta de la cocina para evitar que se tape

Cocinar es una tarea que genera opiniones opuestas: algunos disfrutan la actividad y otros la rechazan. Esta labor suele producir gran cantidad de residuos y suciedad que, ya sea por facilidad o ignorancia, muchas personas depositan en el desagüe del fregadero en lugar del cubo de basura. Esto representa un manejo negligente de las cañerías, pues introducen elementos que pueden obstruirlas totalmente y ocasionar un problema serio.
Aunque los expertos aconsejan siempre desechar los restos en el tacho, al manipular comidas o dejar platos sucios en la pileta de la cocina, pequeños desperdicios se escapan y terminan en los conductos. Lo fundamental es no abusar de esta práctica y limitarla al máximo. Se debe tener cuidado especial con diez elementos que la mayoría arroja en la bacha, ya que poseen el riesgo de bloquear gravemente las tuberías.
Los elementos que nunca debés tirar en la pileta de la cocina
-Aceite y grasa: Se solidifican al enfriarse y se pegan a las paredes internas de los conductos, atrapando otros restos.
-Café molido o restos de filtro: Sus partículas finas se compactan y crean obstrucciones difíciles, dejando también un olor fuerte.
-Arroz, pastas o cereales: Se hinchan al contacto con el agua, lo que reduce el espacio interno de las tuberías.
-Huesos: Son demasiado rígidos y pueden quedar atascados, especialmente en las curvas de los caños.
-Cáscaras de huevo: Al igual que los huesos, no se desintegran y pueden provocar bloqueos.
-Restos de verduras fibrosas (apio, papa): Su estructura difícil de descomponer las hace propensas a quedar atrapadas.
-Paños y servilletas de papel: No se disuelven en el agua, lo que resulta en obstrucciones severas.
-Productos químicos agresivos (pintura, solventes, detergentes industriales): Dañan las cañerías, contaminan el agua y pueden liberar vapores tóxicos.
Metodos infalibles para destapar las cañerias
Si el agua drena lentamente o deja de pasar por el desagüe, se puede aplicar un método sencillo con bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Primero, se vierte media taza de bicarbonato en la tubería, seguido por la misma cantidad de vinagre caliente. La efervescencia generada ayuda a deshacer la grasa y los residuos que se acumularon. Se deja que actúe por unos quince minutos, y luego se enjuaga con una buena cantidad de agua hirviendo.
Una alternativa igual de eficaz es usar una combinación de sal gruesa y agua caliente. Este procedimiento es perfecto para quitar pequeños taponamientos y eliminar malos olores. Solo necesita una taza de sal y luego un litro de agua muy caliente para limpiar y desinfectar las cañerías, sin requerir productos químicos agresivos.