Secciones
SociedadActualidad

¡No lo hagas!: lo que nunca deberías tirar en la pileta de la cocina para evitar que se tape

Esto representa un manejo negligente de las cañerías, pues introducen elementos que pueden obstruirlas totalmente y ocasionar un problema serio.

¡No lo hagas!: lo que nunca deberías tirar en la pileta de la cocina para evitar que se tape
Hace 28 Min

Cocinar es una tarea que genera opiniones opuestas: algunos disfrutan la actividad y otros la rechazan. Esta labor suele producir gran cantidad de residuos y suciedad que, ya sea por facilidad o ignorancia, muchas personas depositan en el desagüe del fregadero en lugar del cubo de basura. Esto representa un manejo negligente de las cañerías, pues introducen elementos que pueden obstruirlas totalmente y ocasionar un problema serio.

Adiós a la esponja de cocina: la alternativa más higiénica y sostenible para lavar los platos que usan en Europa

Adiós a la esponja de cocina: la alternativa más higiénica y sostenible para lavar los platos que usan en Europa

Aunque los expertos aconsejan siempre desechar los restos en el tacho, al manipular comidas o dejar platos sucios en la pileta de la cocina, pequeños desperdicios se escapan y terminan en los conductos. Lo fundamental es no abusar de esta práctica y limitarla al máximo. Se debe tener cuidado especial con diez elementos que la mayoría arroja en la bacha, ya que poseen el riesgo de bloquear gravemente las tuberías.

Los elementos que nunca debés tirar en la pileta de la cocina

-Aceite y grasa: Se solidifican al enfriarse y se pegan a las paredes internas de los conductos, atrapando otros restos.

-Café molido o restos de filtro: Sus partículas finas se compactan y crean obstrucciones difíciles, dejando también un olor fuerte.

-Arroz, pastas o cereales: Se hinchan al contacto con el agua, lo que reduce el espacio interno de las tuberías.

-Huesos: Son demasiado rígidos y pueden quedar atascados, especialmente en las curvas de los caños.

-Cáscaras de huevo: Al igual que los huesos, no se desintegran y pueden provocar bloqueos.

-Restos de verduras fibrosas (apio, papa): Su estructura difícil de descomponer las hace propensas a quedar atrapadas.

-Paños y servilletas de papel: No se disuelven en el agua, lo que resulta en obstrucciones severas.

-Productos químicos agresivos (pintura, solventes, detergentes industriales): Dañan las cañerías, contaminan el agua y pueden liberar vapores tóxicos.

Metodos infalibles para destapar las cañerias

Si el agua drena lentamente o deja de pasar por el desagüe, se puede aplicar un método sencillo con bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Primero, se vierte media taza de bicarbonato en la tubería, seguido por la misma cantidad de vinagre caliente. La efervescencia generada ayuda a deshacer la grasa y los residuos que se acumularon. Se deja que actúe por unos quince minutos, y luego se enjuaga con una buena cantidad de agua hirviendo.

Una alternativa igual de eficaz es usar una combinación de sal gruesa y agua caliente. Este procedimiento es perfecto para quitar pequeños taponamientos y eliminar malos olores. Solo necesita una taza de sal y luego un litro de agua muy caliente para limpiar y desinfectar las cañerías, sin requerir productos químicos agresivos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a la esponja de cocina: la alternativa más higiénica y sostenible para lavar los platos que usan en Europa

Adiós a la esponja de cocina: la alternativa más higiénica y sostenible para lavar los platos que usan en Europa

Menú semanal infantil con 28 platos saludables: para saber siempre qué cocinar a tus niños

Menú semanal infantil con 28 platos saludables: para saber siempre qué cocinar a tus niños

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
2

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
3

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
4

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
6

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Más Noticias
Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

¿Qué es la convertibilidad? Un economista aseguró que Milei anunciaría un plan próximamente

¿Qué es la convertibilidad? Un economista aseguró que Milei anunciaría un plan próximamente

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Comentarios