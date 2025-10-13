¡No lo hagas!: lo que nunca deberías tirar en la pileta de la cocina para evitar que se tape

Metodos infalibles para destapar las cañerias

Si el agua drena lentamente o deja de pasar por el desagüe, se puede aplicar un método sencillo con bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Primero, se vierte media taza de bicarbonato en la tubería, seguido por la misma cantidad de vinagre caliente. La efervescencia generada ayuda a deshacer la grasa y los residuos que se acumularon. Se deja que actúe por unos quince minutos, y luego se enjuaga con una buena cantidad de agua hirviendo.