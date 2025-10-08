Adiós a la esponja de cocina: la alternativa más higiénica y sostenible para lavar los platos que usan en Europa

Los cepillos de cerdas naturales ganan terreno

Supermercados y tiendas especializadas en Europa ya ofrecen una amplia variedad de cepillos ecológicos de distintos tamaños y modelos, diseñados tanto para vajilla delicada como para ollas y sartenes resistentes. Fabricados con materiales naturales y duraderos, estos cepillos se alinean con un estilo de vida consciente y respetuoso con el medioambiente, cada vez más demandado por los consumidores.