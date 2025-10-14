Cómo participar de las charlas informativas virtuales para estudiar en Francia durante 2026

Cada año, muchos estudiantes argentinos sueñan con cursar en Francia, un país reconocido por su excelencia académica y su oferta de becas. Para acompañar ese proceso, Campus France Argentina inició una nueva edición de sus charlas informativas virtuales gratuitas sobre programas académicos en Francia dirigidas a quienes deseen postularse por cuenta propia, fuera de convenios interuniversitarios, para el ciclo 2026-2027.
Las charlas se realizarán en canales de Zoom, en grupos reducidos, y estarán a cargo del equipo oficial de Campus France, el organismo encargado de promover la educación superior francesa en el exterior. El objetivo es brindar información precisa sobre el sistema universitario francés, los requisitos de postulación, los plazos y las oportunidades de becas disponibles.
Fechas, inscripción y modalidad
Las reuniones informativas serán el viernes 31 de octubre a las 9.30, y continuarán el lunes 17 de noviembre a las 17, el viernes 5 de diciembre a las 12 y el jueves 18 de diciembre a las 17.
La inscripción es obligatoria y se realiza mediante un formulario disponible en el link de la biografía de Instagram de @campusfranceargentina (forms.gle/V6S4pYM7pShBLug99). Los cupos son limitados, por lo que se recomienda registrarse con anticipación.
Durante las charlas, los estudiantes podrán consultar dudas sobre los pasos de la candidatura, los tipos de programas disponibles, Licence (equivalente a una licenciatura) y Master, y los plazos académicos, ya que en Francia el ciclo lectivo comienza en septiembre de 2026.
El equipo de Campus France también presentará las becas de movilidad, y los programas de financiamiento que ofrecen el Gobierno francés y distintas instituciones europeas. Además, se abordarán aspectos prácticos como la validación de títulos, la preparación del expediente académico y los criterios de selección de las universidades.
Un espacio de orientación personalizada
Al finalizar cada encuentro, los asistentes podrán realizar preguntas en directo y recibir asesoramiento directo del equipo de Campus France Argentina.
Las charlas están pensadas para orientar a estudiantes de todo el país, incluso a quienes no residan en Buenos Aires, ya que la modalidad es completamente virtual.
Actualmente, más de 5.000 estudiantes argentinos cursan programas de grado y máster en instituciones francesas, atraídos por la calidad educativa, la amplia oferta cultural y las oportunidades de inserción internacional.
Para quienes sueñan con una experiencia académica fuera del país, estas charlas representan el primer paso para planificar su postulación con tiempo y acompañamiento especializado.