La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas

Con más de 33 mil seguidores, @comunidaddelintercambio comparte oportunidades, consejos y guías paso a paso para que jóvenes latinoamericanos logren perfeccionarse en el exterior.

BECAS UNIVERSITARIAS. Una cuenta de Instagram se convirtió en la aliada de estudiantes que buscan estudiar fuera del país. / PEXELS BECAS UNIVERSITARIAS. Una cuenta de Instagram se convirtió en la aliada de estudiantes que buscan estudiar fuera del país. / PEXELS
Hace 2 Hs

Si alguna vez pensaste que estudiar en el extranjero era un sueño lejano, la cuenta de Instagram @comunidaddelintercambio llegó para acortar esa distancia. Con más de 33 mil seguidores, esta comunidad digital se dedica a ayudar a estudiantes latinoamericanos a acceder a becas internacionales.

Detrás de esta comunidad está el ingeniero Omar Llerena, quien después de recibir múltiples rechazos logró estudiar en universidades de Ecuador, Brasil, España y los Estados Unidos. Así logró completar su maestría y doctorado sin pagar matrícula. En 2020 fundó la comunidad con el objetivo de ayudar a otros jóvenes latinoamericanos a acceder a becas internacionales y formar el #CLUB200b, un grupo de 200 becarios alrededor del mundo.

El equipo no sólo divulga las convocatorias abiertas, sino que también brinda consejos prácticos que marcan la diferencia al momento de hacer publicaciones. Entre los “friendly reminder sobre becas”, los usuarios pueden encontrar advertencias como no enviar documentos en el idioma equivocado, revisar la zona horaria de los deadlines o asegurarse de usar un correo profesional.

Además, la cuenta ofrece guías paso a paso para quienes nunca han solicitado una beca, al explicar desde cómo traducir correctamente documentos hasta cuándo conviene postular primero a la universidad antes que a la beca. “Somos un equipo que ayuda a estudiantes latinoamericanos a lograr acceder a oportunidades académicas en el extranjero. Sé parte del programa que viene generando más de un becario por semana”, explican en su perfil.

Post Instagram

Las convocatorias abiertas

Entre las becas que destacan actualmente, se encuentran:

Becas Emile Boutmy (Sciences Po, Francia): para estudiantes internacionales de pregrado y maestría. Incluye matrícula completa y una subvención económica adicional. Las solicitudes se abrirán en octubre de 2025.

Becas para mujeres en Oxford (Fundación Optiver): dirigidas a mujeres de países de ingresos bajos y medianos, cubren matrícula completa y gastos de vida para estudios de maestría en ciencias, matemáticas, física y áreas relacionadas. El plazo de postulación se extiende hasta noviembre, diciembre o enero.

Para quienes sueñan con estudiar fuera del país, esta cuenta no sólo divulga oportunidades, sino que también acompaña el proceso para que el objetivo deje de ser un sueño y se convierta en realidad.

Temas JóvenesBecas universitarias
