Campodónico se ausentó en el regreso del plantel a Tucumán y crece la incertidumbre en San Martín

La palabra de Campodónico, tras la eliminación en el Reducido

Antes de partir de Buenos Aires, Campodónico fue consultado sobre su futuro inmediato y prefirió la cautela. “Tengo contrato por un año. Si la dirigencia toma otra decisión, me lo hará saber. Mi sueño era dirigir este club y estoy feliz de estar acá”, manifestó el técnico, que sigue sin aparecer públicamente desde el regreso del plantel. Su ausencia en el vuelo de retorno simboliza el desconcierto de un final abrupto y abre interrogantes sobre los próximos pasos de San Martín.