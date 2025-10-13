Secciones
Campodónico se ausentó en el regreso del plantel a Tucumán y crece la incertidumbre en San Martín

Tras la eliminación contra Deportivo Morón, el entrenador y su cuerpo técnico no regresaron junto a la delegación que arribó a la provincia.

AUSENTE. Campodónico se habría quedado en Buenos Aires, tras la eliminación del Santo. AUSENTE. Campodónico se habría quedado en Buenos Aires, tras la eliminación del "Santo". LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 2 Hs

La eliminación frente a Deportivo Morón no solo marcó el fin del sueño del ascenso para San Martín, sino también el inicio de un escenario de dudas respecto al futuro de Mariano Campodónico. Tras el empate 0-0 en el “Nuevo Francisco Urbano”, el plantel arribó a Tucumán en horas de la mañana, pero la ausencia del cuerpo técnico en el vuelo llamó poderosamente la atención y encendió las especulaciones.

Mientras los jugadores, visiblemente golpeados, aparecían en el Aeropuerto Benjamín Matienzo, ningún integrante del cuerpo técnico acompañó a la delegación. La escena alimentó versiones sobre una posible salida anticipada del entrenador, cuyo contrato se extiende por un año más. Hasta el momento, desde la dirigencia no hubo confirmaciones oficiales, aunque las señales apuntan a un inminente proceso de revisión general.

El presidente Rubén Moisello, presente en el aeropuerto, habló con el periodista Matías Auad de LG Play y reconoció que el club atraviesa horas de análisis. “Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva y determinar los pasos a seguir. Estamos golpeados, dolidos. Necesitamos dejar que pase un poco la bronca y definir con la cabeza fría”, expresó el dirigente, al ser consultado sobre la continuidad del cuerpo técnico.

Moisello fue más allá y admitió que lo deportivo fue “el punto flojo” de su gestión. “Los resultados están a la vista. No logramos el ascenso y debemos hacer autocrítica. Todo depende de lo que definamos como directiva. Primero debemos resolver qué queremos nosotros, y a partir de ahí hablar con Campodónico”, señaló. Además, el presidente no descartó que se convoque a elecciones anticipadas. “Siempre está presente esa posibilidad. Hay un cierto cansancio, y eso puede reflejarse en alguna decisión institucional”.

La palabra de Campodónico, tras la eliminación en el Reducido

Antes de partir de Buenos Aires, Campodónico fue consultado sobre su futuro inmediato y prefirió la cautela. “Tengo contrato por un año. Si la dirigencia toma otra decisión, me lo hará saber. Mi sueño era dirigir este club y estoy feliz de estar acá”, manifestó el técnico, que sigue sin aparecer públicamente desde el regreso del plantel. Su ausencia en el vuelo de retorno simboliza el desconcierto de un final abrupto y abre interrogantes sobre los próximos pasos de San Martín.

