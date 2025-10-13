Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Eligiendo una canción emotiva y nada fácil de cantar. Así comenzó su participación en esta final del reality televisivo “La Voz Argentina”, la tucumana Eugenia Rodríguez. “Euge” cantó lo que pensó que era su última performance en el programa -ganara o no-, pero finalmente hoy por la noche (desde las 21.30) se conocerá, en la última edición del show, si es que es la ganadora del certamen que se define por el voto de la gente.