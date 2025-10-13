Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

El gran certamen televisivo de La Voz Argentina llegó a su momento de culminar, aunque todavía no sé conocer quién es el ganador definitivo. Los cuatro finalistas, uno por cada equipo de coachs, se enfrentaron con sus batallas de canto y talento para intentar llevarse a sus casas los grandes premios del reality.
Bajo la conducción de Nicolás Occhiato, durante la noche del domingo 12 de octubre Alan Lez, Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad), y la tucumana Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) dieron sus últimas presentaciones en el escenario del programa, con todo el nerviosismo y dramatismo merecedores del momento. Luego de todas las audiciones, galas, ensayos y entrevistas, uno de ellos será coronado ganador según el resultado de la votación del público.
¿Cuando se sabe quién es el ganador de La Voz Argentina?
La gran final del certamen comenzó el domingo 12 de octubre, aunque sin una definición inmediata. El desenlace se dividirá en dos partes: la primera se emitió ese día a las 22.15, mientras que la segunda tendrá lugar hoy lunes a las 21.30, cuando finalmente se revele quién será el ganador.
El campeón de esta temporada obtendrá un premio de 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Más allá del resultado, cada participante logró conectar profundamente con el público, ya sea por su talento, su historia personal o su desempeño en el escenario.
¿Cómo se vota a los finalistas de la voz?
Para elegir al ganador debe mandarse un mensaje de texto con el nombre del cantante al 9009. Quienes participen en la votación final ingresan automáticamente a un sorteo donde se distribuyen premios económicos que ascienden a la suma de hasta $3.000.000 de pesos.
Eligiendo una canción emotiva y nada fácil de cantar. Así comenzó su participación en esta final del reality televisivo “La Voz Argentina”, la tucumana Eugenia Rodríguez. “Euge” cantó lo que pensó que era su última performance en el programa -ganara o no-, pero finalmente hoy por la noche (desde las 21.30) se conocerá, en la última edición del show, si es que es la ganadora del certamen que se define por el voto de la gente.