Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

Con proyectos que combinan innovación, cultura y sostenibilidad, nueve estudiantes tucumanos fueron seleccionados en los Inspireli Awards entre más de 1.500 candidatos de 77 países. En 2026, la FAU será sede del certamen por primera vez.

REPRESENTANTES ARGENTINOS. Los estudiantes y arquitectos que resultaron finalistas de los Inspireli Awards son Belisario Terán, Valentina Ríos Jaimes, Scott Wilde, Lucas Saavedra, Sofía Grinblat, Jerónimo Madariaga, Matías Ezequiel Bazán Valladares, Amelia Muro y Miguel Ángel Leguizamón. / FAU REPRESENTANTES ARGENTINOS. Los estudiantes y arquitectos que resultaron finalistas de los Inspireli Awards son Belisario Terán, Valentina Ríos Jaimes, Scott Wilde, Lucas Saavedra, Sofía Grinblat, Jerónimo Madariaga, Matías Ezequiel Bazán Valladares, Amelia Muro y Miguel Ángel Leguizamón. / FAU
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Universidad Nacional de TucumánFacultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Comentarios