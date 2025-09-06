Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT
Con proyectos que combinan innovación, cultura y sostenibilidad, nueve estudiantes tucumanos fueron seleccionados en los Inspireli Awards entre más de 1.500 candidatos de 77 países. En 2026, la FAU será sede del certamen por primera vez.
REPRESENTANTES ARGENTINOS. Los estudiantes y arquitectos que resultaron finalistas de los Inspireli Awards son Belisario Terán, Valentina Ríos Jaimes, Scott Wilde, Lucas Saavedra, Sofía Grinblat, Jerónimo Madariaga, Matías Ezequiel Bazán Valladares, Amelia Muro y Miguel Ángel Leguizamón. / FAU
