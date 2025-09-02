Vaca Muerta ya produce el triple de gas natural que Bolivia y redefine el mapa energético regional

La cuenca de Vaca Muerta, en Neuquén, registró un salto histórico en su producción de gas natural: 90,96 millones de metros cúbicos por día, cifra que triplica la de toda la producción de Bolivia, que apenas alcanza los 24,33 millones. Este contraste marca un giro en el mapa energético de Sudamérica, donde la Argentina comienza a perfilarse como exportador estratégico frente al retroceso productivo del país vecino.