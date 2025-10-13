Mbappé sobre Messi: “Jugar con él, fue una oportunidad de oro en mi vida”

Kylian Mbappé suele hablar poco sobre sus emociones, pero cuando lo hace, lo hace con sinceridad. En una entrevista reciente, el francés se detuvo a reflexionar sobre lo que significó compartir vestuario con Lionel Messi, al que definió como “una oportunidad de oro” en su carrera.
“Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi”, dijo el actual delantero del Real Madrid, recordando sus dos años junto al astro argentino en el Paris Saint-Germain. “He aprendido muchísimo con él. Tener a un jugador tan especial cerca de ti es, para cualquier futbolista, una oportunidad de oro. Solo puedo darle las gracias por todo lo que he vivido con él”, agregó.
Mbappé confesó que nunca imaginó que compartiría un vestuario con Messi. “Siempre soñé con el Real Madrid, y como él era sinónimo del Barcelona, pensé que se quedaría ahí toda su vida”, reconoció. “Por eso, cuando llegó a París, fue algo increíble. Jamás pensé que jugaría a su lado.”
Durante su paso conjunto por el PSG, entre 2021 y 2023, Mbappé y Messi formaron una dupla letal. Jugaron 67 partidos juntos y participaron directamente en 34 goles: el rosarino asistió 20 veces al francés, mientras que Mbappé devolvió 14 asistencias para los tantos de Messi. En ese período conquistaron dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia, además de dejar momentos inolvidables en el Parque de los Príncipes.
“Compartir cancha con alguien que ya lo ha ganado todo te cambia la perspectiva. Ver cómo piensa el juego, cómo se mueve, cómo respeta el fútbol, es una lección diaria”, explicó el campeón del mundo con Francia. “A veces solo lo observaba y pensaba: ‘Esto es historia, estoy viendo algo que voy a recordar para siempre’.”
Su admiración por Cristiano Ronaldo
Mbappé también habló de su otro gran referente: Cristiano Ronaldo, a quien definió como su “ídolo de toda la vida”. “Siempre ha sido un ejemplo para mí. Tengo la suerte de poder hablar con él; me da consejos y me ayuda. Para mí, eso significa mucho”, aseguró.
Ya instalado en el Real Madrid, Mbappé reconoció el peso del legado de Cristiano en el club: “En Madrid, Cristiano es el número uno. Es el referente, el jugador que hizo soñar a la gente durante muchos años. Espero que ahora puedan soñar conmigo también”.
Aun así, el francés dejó claro que no busca imitarlo, sino trazar su propio camino. “Cristiano tiene su historia, y yo quiero construir la mía. Si logro que la gente sueñe conmigo como lo hizo con él, será un momento histórico, tanto para mí como para el Real Madrid.”
Un dato curioso une a ambos: en sus primeros 42 partidos con el club blanco, Mbappé y Ronaldo marcaron la misma cantidad de goles: 40. En su primera temporada, el francés incluso superó los números del portugués, con 29 tantos en 31 encuentros de liga, frente a los 26 de Cristiano en su debut.
Hoy, Mbappé disfruta de su presente en Madrid, pero no olvida lo que vivió junto a Messi ni lo que aprendió observando a Ronaldo. “Messi me enseñó desde la cercanía, Cristiano me inspira desde el ejemplo”, resumió. “Entre los dos está todo lo que quiero ser: alguien que deja una huella en el fútbol.”