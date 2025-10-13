Mbappé sobre Messi: “Jugar con él, fue una oportunidad de oro en mi vida”

“Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi”, dijo el actual delantero del Real Madrid, recordando sus dos años junto al astro argentino en el Paris Saint-Germain. “He aprendido muchísimo con él. Tener a un jugador tan especial cerca de ti es, para cualquier futbolista, una oportunidad de oro. Solo puedo darle las gracias por todo lo que he vivido con él”, agregó.