“Argentina mereció ganar, fue mejor en todo el partido”: la autocrítica de Mbappé sobre la final de Qatar

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid marcó el comienzo de una etapa en la que el francés busca dejar una huella similar a la de sus ídolos. En una charla con Jorge Valdano, el delantero recordó los momentos clave de su carrera y los referentes que lo marcaron, desde Lionel Messi hasta Cristiano Ronaldo. También revivió la final del Mundial 2022 y confesó lo que aprendió jugando junto al astro argentino en el Paris Saint-Germain.