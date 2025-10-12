“Argentina mereció ganar, fue mejor en todo el partido”: la autocrítica de Mbappé sobre la final de Qatar

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid marcó el comienzo de una etapa en la que el francés busca dejar una huella similar a la de sus ídolos. En una charla con Jorge Valdano, el delantero recordó los momentos clave de su carrera y los referentes que lo marcaron, desde Lionel Messi hasta Cristiano Ronaldo. También revivió la final del Mundial 2022 y confesó lo que aprendió jugando junto al astro argentino en el Paris Saint-Germain.
Mbappé explicó que compartir vestuario con Messi fue una experiencia transformadora. Dijo que el argentino era una persona normal, respetuosa con todos y completamente humilde, algo que lo sorprendió al conocerlo. “Cuando tienes uno así en tu equipo solo debes observarlo”, contó el francés, destacando que estar cerca de él le permitió comprender mejor el juego. “Fue una suerte jugar con Leo, aprendí muchísimo, fue una oportunidad de oro”, agregó.
El delantero también recordó su conexión con Cristiano Ronaldo, a quien considera su modelo a seguir. “Cristiano siempre ha sido un ejemplo, me ayudó mucho y me dio consejos”, expresó. Aun así, aclaró que quiere escribir su propia historia en el Real Madrid. “Espero que la gente sueñe conmigo igual que con él”, sostuvo, dejando claro su ambición por marcar una era en el club blanco.
Durante la entrevista, Mbappé también habló sobre la final del Mundial de Qatar. Reconoció la superioridad argentina y admitió que “Argentina mereció ganar porque fue mejor en todo el partido”. Sin embargo, dijo que esa derrota sirve como motivación para el futuro. “Llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez”, confesó.
Mirando al futuro
El francés se mostró ilusionado con lo que viene: “Espero ganar el Mundial 2026, levantar la Copa del Mundo otra vez sería un sueño”. Además, opinó sobre la nueva joya del fútbol español, Lamine Yamal, y pidió que “se lo deje vivir tranquilo porque solo tiene 18 años”. Cerró reafirmando su compromiso con el Real Madrid: “Estoy en el mejor club del mundo y quiero que algún día la gente sueñe conmigo”.