¿Cómo Sarmiento le ganó a River con persecuciones personales y una defensa implacable?

Un triunfo con valor doble

El “Colo” Sava sabía que su equipo debía hacer algo diferente para competir contra un rival de jerarquía superior. River llegaba golpeado, con una crisis de resultados -cuatro derrotas consecutivas en el torneo local- y bajas sensibles, pero seguía siendo un adversario peligroso. La victoria fue vital: con este resultado, Sarmiento alcanzó los 30 puntos en el año, escaló posiciones en la tabla anual y comenzó a alejarse de la zona roja del descenso. Bajo la conducción de Sava, el equipo acumula cuatro triunfos y un empate en ocho partidos, alcanzando un sólido 54% de efectividad.