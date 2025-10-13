Debates políticos: el momento clave antes de las urnas y por qué son importantes

Según Picabea, la política actual está más orientada a las emociones que a las ideas. “Lo que moviliza hoy son los símbolos y la imagen, mucho más que las ideas. No es un juicio de valor, es un análisis descriptivo”, señaló. Para ilustrar esta tendencia, mencionó la utilización de imágenes potentes en la comunicación política, como la del presidente Javier Milei con una motosierra, o la esperada foto con Donald Trump.