El paraguayo que revoluciona el Clausura: quién es Ronaldo Martínez, el goleador de Platense

Su formación futbolística fue en Cerro Porteño, uno de los gigantes del fútbol paraguayo. Allí dio sus primeros pasos profesionales, pero no logró consolidarse. Fue cedido a préstamo a Deportivo Capiatá, donde apenas pudo mostrarse. Al regresar al “Ciclón”, las puertas seguían cerradas y decidió tomar un camino menos habitual para un jugador de su país: probar suerte en el ascenso argentino. En 2019 llegó a Central Norte de Salta, donde todo cambió. Con ocho goles en apenas doce partidos, fue la figura del equipo que consiguió el ascenso al Federal A. Esa actuación lo hizo conocido entre los cazatalentos y le devolvió la confianza que había perdido.