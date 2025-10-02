De campeón a equipo vulnerable: ¿qué cambió en Platense del Apertura al Clausura?

El quiebre

El primer gran cambio que sufrió Platense tras el Apertura fue la salida de los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez. La dupla había quedado grabada en la historia por llevar al club a la conquista de su primer título en la era profesional, pero el 11 de junio anunciaron, por motivos personales, el final de su ciclo. El club les dedicó palabras de agradecimiento y los elevó al lugar de próceres de su historia reciente.