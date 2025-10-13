¿Te olvidás de todo? Cuándo preocuparse por la pérdida de memoria

Los olvidos son parte de la vida cotidiana, porque a todos, alguna vez, les cuesta recordar dónde dejaron las llaves de su casa, dónde estacionaron el auto o a qué hora debían ir al médico.
Incluso, mucha gente tiene lapsus que le impiden recordar, por un momento, el nombre de una persona o de un lugar en particular a pesar de que su cerebro lo había registrado con anterioridad.
Las personas mayores suelen preocuparse por estos olvidos ya que el envejecimiento siempre implica algunos problemas de memoria. Sin embargo, estos no siempre significan que la persona sufra de Alzheimer.
Por eso, conviene conocer cuáles son las verdaderas señales de que una persona realmente está sufriendo de pérdida de memoria.
Cuándo hay que preocuparse por la pérdida de memoria
La Clínica Mayo de Estados Unidos, en su web dedicada a la investigación y difusión de la medicina, explica que “la pérdida normal de la memoria relacionada con la edad no genera trastornos importantes en la vida diaria”.
Asegura que “estos cambios en la memoria generalmente son manejables y no afectan la capacidad de trabajar, vivir de manera independiente o tener una vida social”.
Claro que si la pérdida de memoria se transforma en un obstáculo para la vida cotidiana podría estar relacionada con la demencia, un conjunto de síntomas, como el deterioro de la memoria, razonamiento, juicio, lenguaje y otras habilidades de pensamiento.
“La demencia comienza de manera progresiva, empeora con el tiempo y afecta las capacidades de la persona en el trabajo, las interacciones sociales y las relaciones”, añade la Clínica Mayo. La causa más común de la demencia es la temida enfermedad de Alzheimer.
En este punto conviene aclarar que el deterioro cognitivo leve, que implica una disminución notable en al menos un área de las habilidades de pensamiento, como la memoria, no impide realizar las tareas cotidianas y participar en la vida social.
También existen varios problemas de salud que pueden causar pérdida de memoria o síntomas similares a los de la demencia. Entre ellas figuran :
El consumo de ciertos medicamentos.
Sufrir una lesión en la cabeza.
Pasar por trastornos emocionales (estrés, ansiedad o depresión).
El alcoholismo crónico.
La falta de vitamina B12.
El hipotiroidismo.
Pérdida de memoria: síntomas para tener en cuenta
El sitio Cuidum, de Valencia (España), destaca algunos de los síntomas de que la pérdida de memoria debe recibir atención médica son los siguientes:
Dificultad para encontrar las palabras adecuadas al hablar.
Repetir continuamente las mismas preguntas y contar las mismas historias.
No recordar haber hecho algo, como saber si se ha tomado o no un remedio.
Sentirse desorientado y perderse en lugares conocidos.
No recordar el día o el año en el que se está.
Dificultad para recordar acontecimientos pasados.
Problemas para actuar y tomar decisiones.
El sitio dedicado al cuidado de los adultos mayores asegura en un artículo especializado que “la forma más eficaz de prevenir o retrasar la progresión de la pérdida de memoria consiste en adoptar hábitos saludables, como seguir una dieta equilibrada, tener un buen descanso y un sueño reparador, realizar ejercicio de forma habitual, tener una vida social sana, realizar actividades cognitivas y evitar el tabaco y el alcohol”.