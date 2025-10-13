Secciones
SociedadSalud

¿Te olvidás de todo? Cuándo preocuparse por la pérdida de memoria

Hay olvidos lógicos con la edad. Qué síntomas de la memoria son preocupantes.

La Dirección de Adultos Mayores de la provincia recibió 1.000 denuncias en lo que va del año. La Dirección de Adultos Mayores de la provincia recibió 1.000 denuncias en lo que va del año.
Hace 1 Hs

Los olvidos son parte de la vida cotidiana, porque a todos, alguna vez, les cuesta recordar dónde dejaron las llaves de su casa, dónde estacionaron el auto o a qué hora debían ir al médico.

Incluso, mucha gente tiene lapsus que le impiden recordar, por un momento, el nombre de una persona o de un lugar en particular a pesar de que su cerebro lo había registrado con anterioridad.

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

Las personas mayores suelen preocuparse por estos olvidos ya que el envejecimiento siempre implica algunos problemas de memoria. Sin embargo, estos no siempre significan que la persona sufra de Alzheimer.

Por eso, conviene conocer cuáles son las verdaderas señales de que una persona realmente está sufriendo de pérdida de memoria.

Cuándo hay que preocuparse por la pérdida de memoria

La Clínica Mayo de Estados Unidos, en su web dedicada a la investigación y difusión de la medicina, explica que “la pérdida normal de la memoria relacionada con la edad no genera trastornos importantes en la vida diaria”.

Asegura que “estos cambios en la memoria generalmente son manejables y no afectan la capacidad de trabajar, vivir de manera independiente o tener una vida social”.

Claro que si la pérdida de memoria se transforma en un obstáculo para la vida cotidiana podría estar relacionada con la demencia, un conjunto de síntomas, como el deterioro de la memoria, razonamiento, juicio, lenguaje y otras habilidades de pensamiento.

“La demencia comienza de manera progresiva, empeora con el tiempo y afecta las capacidades de la persona en el trabajo, las interacciones sociales y las relaciones”, añade la Clínica Mayo. La causa más común de la demencia es la temida enfermedad de Alzheimer.

En este punto conviene aclarar que el deterioro cognitivo leve, que implica una disminución notable en al menos un área de las habilidades de pensamiento, como la memoria, no impide realizar las tareas cotidianas y participar en la vida social.

También existen varios problemas de salud que pueden causar pérdida de memoria o síntomas similares a los de la demencia. Entre ellas figuran :

El consumo de ciertos medicamentos.

Sufrir una lesión en la cabeza.

Pasar por trastornos emocionales (estrés, ansiedad o depresión).

El alcoholismo crónico.

La falta de vitamina B12.

El hipotiroidismo.

Pérdida de memoria: síntomas para tener en cuenta

El sitio Cuidum, de Valencia (España), destaca algunos de los síntomas de que la pérdida de memoria debe recibir atención médica son los siguientes:

Dificultad para encontrar las palabras adecuadas al hablar.

Repetir continuamente las mismas preguntas y contar las mismas historias.

No recordar haber hecho algo, como saber si se ha tomado o no un remedio.

Sentirse desorientado y perderse en lugares conocidos.

No recordar el día o el año en el que se está.

Dificultad para recordar acontecimientos pasados.

Problemas para actuar y tomar decisiones.

El sitio dedicado al cuidado de los adultos mayores asegura en un artículo especializado que “la forma más eficaz de prevenir o retrasar la progresión de la pérdida de memoria consiste en adoptar hábitos saludables, como seguir una dieta equilibrada, tener un buen descanso y un sueño reparador, realizar ejercicio de forma habitual, tener una vida social sana, realizar actividades cognitivas y evitar el tabaco y el alcohol”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta es la cantidad de palta que debemos consumir para cuidar la salud de nuestro cerebro

Esta es la cantidad de palta que debemos consumir para cuidar la salud de nuestro cerebro

¿Meterse los dedos en la nariz puede causar Alzheimer? Esto dicen los especialistas

¿Meterse los dedos en la nariz puede causar Alzheimer? Esto dicen los especialistas

Cuál es la fruta rica en vitamina C que mejora tu estado de ánimo

Cuál es la fruta rica en vitamina C que mejora tu estado de ánimo

La hija de Robin Williams pidió de que no recreen la imagen del actor con inteligencia artificial

La hija de Robin Williams pidió de que no recreen la imagen del actor con inteligencia artificial

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
2

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
3

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
4

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
5

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
6

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Más Noticias
Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Comentarios