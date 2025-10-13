Esta es la cantidad de palta que debemos consumir para cuidar la salud de nuestro cerebro

¿Cuánta palta debemos comer para prevenir el deterioro cognitivo?

Para poder aprovechar los beneficios de este alimento debemos tener en cuenta las cantidades en que es recomendado consumirla, así como los momentos del día en que resulta más conveniente. Según los nutricionistas, el desayuno es uno de los momentos más indicados, convirtiendo esta comida en la primera del día. Mientras que un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón señaló que una palta al día es la ración adecuada, y dentro de una dieta moderada en grasas, puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol LDL en personas con sobrepeso y obesidad.