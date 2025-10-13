Secciones
SociedadSalud

Esta es la cantidad de palta que debemos consumir para cuidar la salud de nuestro cerebro

Este alimento es capaz de proteger la función cognitiva debido a sus propiedades.

La cantidad de palta que debemos consumir para prevenir el deterioro cognitivo. La cantidad de palta que debemos consumir para prevenir el deterioro cognitivo.
Hace 17 Min

La palta es uno de los alimentos que en poco tiempo ha ganado gran popularidad y se ha vuelto componente de la mayoría de desayunos y meriendas. Esto se debe a sus propiedades beneficiosas para la salud, como la fibra y sus efectos antioxidantes. Los distintos especialistas han resaltado otra particularidad ventajosa de este alimento y esto es su capacidad para mejorar la memoria y prevenir el deterioro cognitivo.

¿Cuántas nueces debemos consumir al día para mantener el cerebro saludable?

¿Cuántas nueces debemos consumir al día para mantener el cerebro saludable?

Distintas investigaciones han dado cuenta de los beneficios significativos para la salud de la palta. Además de sus aportes en fibras y grasas saludables que aportan a la salud digestiva, un estudio ha demostrado que este alimento puede ser ventajoso para el bienestar mental. De acuerdo con las investigaciones de la Universidad de Illinois, la palta reforzaba la capacidad de atención y las respuestas cognitivas de aquellos adultos con sobrepeso que la consumían.

¿Por qué la palta ayuda a proteger nuestro cerebro?

La palta resulta un potenciador de la salud cerebral debido a uno de sus componentes, la luteína. Según la Fundación Española de Nutrición, este pigmento orgánico está dentro del grupo de los carotenoides que tienen un potencial neurocognitivo. Este nutriente se encuentra en diversas frutas y verduras, y la palta contiene una cantidad significativa de este compuesto. Específicamente, una palta mediana puede proporcionar aproximadamente 369 microgramos de luteína. Este carotenoide se acumula en los tejidos neuronales, lo que puede estimular la función cognitiva.

Además, su contenido en vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitaminas del grupo B, magnesio y potasio ayuda a mantener la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo. Por otro lado, dentro de las grasas saludables contiene ácido oleico, que resulta crucial para la creación y mantenimiento de las células cerebrales. Otras evidencias han revelado que las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la palta protegen las células del cerebro del daño oxidativo. Esta acción puede prevenir enfermedades neurodegenerativas graves, como lo es el alzheimer.

¿Cuáles son los beneficios de la palta para nuestro cerebro? ¿Cuáles son los beneficios de la palta para nuestro cerebro?

¿Cuánta palta debemos comer para prevenir el deterioro cognitivo?

Para poder aprovechar los beneficios de este alimento debemos tener en cuenta las cantidades en que es recomendado consumirla, así como los momentos del día en que resulta más conveniente. Según los nutricionistas, el desayuno es uno de los momentos más indicados, convirtiendo esta comida en la primera del día. Mientras que un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón señaló que una palta al día es la ración adecuada, y dentro de una dieta moderada en grasas, puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol LDL en personas con sobrepeso y obesidad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Este hábito es más efectivo que dormir ocho horas para mejorar tu sueño

Este hábito es más efectivo que dormir ocho horas para mejorar tu sueño

¿Por qué somos más propensos a enojarnos cuando conducimos? Los motivos psicológicos

¿Por qué somos más propensos a enojarnos cuando conducimos? Los motivos psicológicos

La película de terror que arrasa en tendencias: su protagonista es un perro

La película de terror que arrasa en tendencias: su protagonista es un perro

Un nuevo drama de misterios es tendencia en Netflix: ¿se trata de un caso real?

Un nuevo drama de misterios es tendencia en Netflix: ¿se trata de un caso real?

Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Comentarios