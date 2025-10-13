Esta es la cantidad de palta que debemos consumir para cuidar la salud de nuestro cerebro

La palta es uno de los alimentos que en poco tiempo ha ganado gran popularidad y se ha vuelto componente de la mayoría de desayunos y meriendas. Esto se debe a sus propiedades beneficiosas para la salud, como la fibra y sus efectos antioxidantes. Los distintos especialistas han resaltado otra particularidad ventajosa de este alimento y esto es su capacidad para mejorar la memoria y prevenir el deterioro cognitivo.
Distintas investigaciones han dado cuenta de los beneficios significativos para la salud de la palta. Además de sus aportes en fibras y grasas saludables que aportan a la salud digestiva, un estudio ha demostrado que este alimento puede ser ventajoso para el bienestar mental. De acuerdo con las investigaciones de la Universidad de Illinois, la palta reforzaba la capacidad de atención y las respuestas cognitivas de aquellos adultos con sobrepeso que la consumían.
¿Por qué la palta ayuda a proteger nuestro cerebro?
La palta resulta un potenciador de la salud cerebral debido a uno de sus componentes, la luteína. Según la Fundación Española de Nutrición, este pigmento orgánico está dentro del grupo de los carotenoides que tienen un potencial neurocognitivo. Este nutriente se encuentra en diversas frutas y verduras, y la palta contiene una cantidad significativa de este compuesto. Específicamente, una palta mediana puede proporcionar aproximadamente 369 microgramos de luteína. Este carotenoide se acumula en los tejidos neuronales, lo que puede estimular la función cognitiva.
Además, su contenido en vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitaminas del grupo B, magnesio y potasio ayuda a mantener la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo. Por otro lado, dentro de las grasas saludables contiene ácido oleico, que resulta crucial para la creación y mantenimiento de las células cerebrales. Otras evidencias han revelado que las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la palta protegen las células del cerebro del daño oxidativo. Esta acción puede prevenir enfermedades neurodegenerativas graves, como lo es el alzheimer.
¿Cuánta palta debemos comer para prevenir el deterioro cognitivo?
Para poder aprovechar los beneficios de este alimento debemos tener en cuenta las cantidades en que es recomendado consumirla, así como los momentos del día en que resulta más conveniente. Según los nutricionistas, el desayuno es uno de los momentos más indicados, convirtiendo esta comida en la primera del día. Mientras que un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón señaló que una palta al día es la ración adecuada, y dentro de una dieta moderada en grasas, puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol LDL en personas con sobrepeso y obesidad.