¿Qué es "Varones Unidos"?: el grupo anti feminista que mantenía Pablo Laurta

El acusado Pablo Laurta, quien había sido denunciado previamente por Luna Giardina, se presentaba en redes como “militante antifeminista” y empresario de medios digitales. Publicó en el sitio del movimiento su versión del conflicto con la víctima por la tenencia de su hijo. “Cómo la Justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, titulaba el artículo subido a la solapa de Casos. Por su parte, Giardina había denunciado años atrás episodios de violencia, control y maltrato durante la relación.