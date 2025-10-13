¿Qué es "Varones Unidos"?: el grupo anti feminista que mantenía Pablo Laurta

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, estuvo precedido por una campaña de hostigamiento y manipulación digital encabezada por Pablo Laurta, principal sospechoso del crimen. El hombre era uno de los referentes fundadores del sitio uruguayo “Varones Unidos”, conocido por difundir mensajes antifeministas y teorías que buscaban desacreditar a las víctimas de violencias sexuales o de genero. Desde esa plataforma, se intentó instalar una narrativa que culpaba a Luna por los hechos ocurridos.
El portal, que se autodefine como un espacio para promover la “masculinidad positiva”, difundió artículos extensos sobre el caso en un intento de justificar el accionar del acusado. En una de sus publicaciones, titulada “El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta”, se tergiversaron los hechos y se construyó un relato revictimizante.
¿De qué se trata "Varones Unidos"?
El movimiento Varones Unidos, del que Pablo Laurta formaba parte, plantea como eje central la defensa de los derechos de los hombres y una mirada crítica hacia las políticas de género vigentes. En su sitio oficial, argumenta la necesidad de “incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”. Según sus integrantes, existen problemáticas que afectan especialmente a los varones, como el suicidio, el fraude parental y la discriminación judicial. En este grupo tambien
Según la descripción publicada en la web de Varones Unidos, el grupo busca “generar un diálogo real y representativo” entre ambos sexos. Consideran a “la feminidad como complemento natural de la esencia masculina” y sostienen que ambos géneros son “iguales en valor, aunque distintos”. Entre sus objetivos, figura el desarrollo de la “#MasculinidadPositiva”, que promueve modelos masculinos considerados ejemplares para niños y jóvenes.
Otro de los ejes planteados por el movimiento es la defensa de los derechos humanos de los hombres. En su manifiesto, expresan que buscan combatir “la promoción del odio a los varones” y las “políticas discriminatorias” hacia ellos. También mencionan la necesidad de “visibilizar las problemáticas masculinas” e impulsar mejoras en las relaciones familiares y de pareja.
Cómo usó "Varones unidos" Pablo Laurta para tergiversar los hechos y hostigar a su victima
Laurta fue detenido el domingo por la tarde en Gualeguaychú, Entre Ríos, mientras viajaba junto a su hijo de cinco años, identificado como P. T. L.. Las autoridades sospechaban que su destino final era Uruguay, país del que es oriundo. El menor fue encontrado en buen estado de salud, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija, en una vivienda de la ciudad de Córdoba.
El acusado Pablo Laurta, quien había sido denunciado previamente por Luna Giardina, se presentaba en redes como “militante antifeminista” y empresario de medios digitales. Publicó en el sitio del movimiento su versión del conflicto con la víctima por la tenencia de su hijo. “Cómo la Justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, titulaba el artículo subido a la solapa de Casos. Por su parte, Giardina había denunciado años atrás episodios de violencia, control y maltrato durante la relación.