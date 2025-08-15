Escándalo en la sucesión de Jorge Lanata por una millonaria deuda

Un reclamo que tensiona la sucesión

Bremer detalló que, en el marco de la apertura de la herencia, los abogados de la radio se presentaron para exigir el pago, argumentando que el dinero habría sido destinado a la compra de la propiedad donde actualmente reside Marcovecchio. Este dato añade una dimensión personal al conflicto, ya que vincula directamente el reclamo con el lugar de residencia de la viuda.