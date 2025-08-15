Escándalo en la sucesión de Jorge Lanata por una millonaria deuda

A ocho meses del fallecimiento de Jorge Lanata, un nuevo capítulo judicial y mediático complica el reparto de su herencia. Según revelaron en el programa A la Tarde (América TV), Radio Mitre presentó una denuncia formal para reclamar el pago de 300 mil dólares a sus herederos.
El monto corresponde a la mitad de un préstamo de 600 mil dólares que, según la emisora, el periodista habría solicitado en vida para una operación inmobiliaria. La conductora Karina Mazzocco y el periodista Luis Bremer exhibieron en vivo la documentación que respalda la deuda y confirmaron que tanto la viuda, Elba Marcovecchio, como las hijas de Lanata se enteraron recientemente de esta obligación financiera.
Un reclamo que tensiona la sucesión
Bremer detalló que, en el marco de la apertura de la herencia, los abogados de la radio se presentaron para exigir el pago, argumentando que el dinero habría sido destinado a la compra de la propiedad donde actualmente reside Marcovecchio. Este dato añade una dimensión personal al conflicto, ya que vincula directamente el reclamo con el lugar de residencia de la viuda.
La intervención del abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, respaldada por lo que calificaron como “documentación fehaciente”, ha generado un nuevo obstáculo en la sucesión. El reclamo amenaza con profundizar las diferencias entre Marcovecchio y las hijas del periodista, quienes ya atravesaban tensas negociaciones por el reparto de bienes.