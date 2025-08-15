 Escándalo en la sucesión de Jorge Lanata por una millonaria deuda
Secciones
EspectáculosFamosos

Escándalo en la sucesión de Jorge Lanata por una millonaria deuda

Mientras sus herederos intentan llegar a un acuerdo, la aparición de reclamos millonarios podría derivar en nuevas disputas legales y alargar el proceso sucesorio, manteniendo la herencia del recordado conductor en el centro de la agenda mediática.

Escándalo en la sucesión de Jorge Lanata por una millonaria deuda
Hace 1 Hs

A ocho meses del fallecimiento de Jorge Lanata, un nuevo capítulo judicial y mediático complica el reparto de su herencia. Según revelaron en el programa A la Tarde (América TV), Radio Mitre presentó una denuncia formal para reclamar el pago de 300 mil dólares a sus herederos.

El monto corresponde a la mitad de un préstamo de 600 mil dólares que, según la emisora, el periodista habría solicitado en vida para una operación inmobiliaria. La conductora Karina Mazzocco y el periodista Luis Bremer exhibieron en vivo la documentación que respalda la deuda y confirmaron que tanto la viuda, Elba Marcovecchio, como las hijas de Lanata se enteraron recientemente de esta obligación financiera.

Un reclamo que tensiona la sucesión

Bremer detalló que, en el marco de la apertura de la herencia, los abogados de la radio se presentaron para exigir el pago, argumentando que el dinero habría sido destinado a la compra de la propiedad donde actualmente reside Marcovecchio. Este dato añade una dimensión personal al conflicto, ya que vincula directamente el reclamo con el lugar de residencia de la viuda.

La intervención del abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, respaldada por lo que calificaron como “documentación fehaciente”, ha generado un nuevo obstáculo en la sucesión. El reclamo amenaza con profundizar las diferencias entre Marcovecchio y las hijas del periodista, quienes ya atravesaban tensas negociaciones por el reparto de bienes.

Temas Jorge LanataElba Marcovecchio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios