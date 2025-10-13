Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

En busca de descomprimir la polémica que se generó por el procesamiento del ex intendente de Alberdi, Luis Campos, y de la legisladora Sandra Figueroa, trascendió que la parlamentaria presentaría en las próximas horas un pedido de licencia en la Legislatura para poder abocarse a su defensa y aplacar los embates de la oposición, a menos de dos semanas de las elecciones.
La Justicia Federal formalizó la semana pasada el procesamiento de Campos y Figueroa por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. En el fallo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez también procesó por los mismos delitos a José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex secretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario). A los seis se les trabó sendos embargos que totalizan $1.400 millones. Contra el matrimonio no se tomaron medidas privativas de la libertad, pero se le impide salir de la provincia y del país sin autorización.
La novedad sacudió al peronismo provincial. Fuentes consultadas reconocieron que eran conscientes de que la causa podría avanzar en este sentido, aunque se expresaron sorprendidos por el momento político electoral en el que se dio. Desde que se conoció la novedad hay autoridades que vienen persuadiendo a la parlamentaria de que se aparte de sus funciones, algo que ya hizo en junio, cuando se dispuso la intervención de Alberdi y la destitución de Campos a partir de unos audios que se hicieron virales.
Notificación
El procesamiento de Figueroa fue notificado por la Justicia Federal el pasado miércoles. Apenas 24 horas después, los legisladores radicales José Cano y Silvia Elías de Pérez presentaron un proyecto de resolución para que se suspenda a la alberdiana durante 120 días hábiles.
En los fundamentos, los radicales mencionaron que la Cámara no puede permanecer indiferente ante hechos de una gravedad institucional inédita que compromete la credibilidad del Poder Legislativo. “Es deber de este Poder resguardar el decoro, la dignidad y la transparencia de su funcionamiento”, dijeron.