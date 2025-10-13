Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

La novedad sacudió al peronismo provincial. Fuentes consultadas reconocieron que eran conscientes de que la causa podría avanzar en este sentido, aunque se expresaron sorprendidos por el momento político electoral en el que se dio. Desde que se conoció la novedad hay autoridades que vienen persuadiendo a la parlamentaria de que se aparte de sus funciones, algo que ya hizo en junio, cuando se dispuso la intervención de Alberdi y la destitución de Campos a partir de unos audios que se hicieron virales.