“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Eligiendo una canción emotiva y nada fácil de cantar. Así comenzó su participación en esta final del reality televisivo “La Voz Argentina”, la tucumana Eugenia Rodríguez. “Euge” cantó lo que pensó que era su última performance en el programa -ganara o no-, pero finalmente hoy por la noche (desde las 21.30) se conocerá, en la última edición del show, si es que es la ganadora del certamen que se define por el voto de la gente.
“I dreamed a dream”, del musical de Los Miserables fue la pieza elegida por la tucumana que entró en el cuarto lugar de las presentaciones en el programa de anoche. “¿Ustedes creen que estoy en la final? Bueno que bien, porque yo no”, arrancó diciendo en la entrevista con el presentador Nicolás Occhiatto. “Creo que es un tema digno de una final. Intento procesar que va a ser mi última vez en el escenario. Guardarme los detalles en la memoria quiero recordar lo que se siente estar ahí”, agregó, cuando todavía no sabía que el suspenso se iba a estirar un programa más.
“Ella llamo la atención desde siempre, pero hubo una presentación en la que nos sorprendió. Ese día me escribió Valeria Lynch y me dijo: ‘ya tenés tu finalista’. A partir de ahí confirmamos lo que pensábamos”, explicó Ale Sergi junto a Juliana Gattas, líderes del team Miranda!, que tiene a Eugenia en sus filas..
“Yo no me tenía ni fe. Entré a la audición a ciegas, pensando que no les iba a gustar”, reconció la tucumana. “Lo de ella es la emoción. Sabe que cuando va ahí logra algo. Además, logró dominar su voz y los nervios”, reconoció Gattas.
En la transmisión, mientras era entrevistada -después de cantar- Eugenia le mandó un saludo a la gente de Tucumán y a la de Añatuya, en Santiago del Estero de donde es oriunda una parte de su familia.
El recorrido
La joven de 27 años se convirtió en una de las concursantes más aclamadas por la audiencia gracias al rango y la notable fuerza de su destreza vocal. En su audición inicial, al interpretar “Gloria” de Laura Branigan, la artista consiguió cautivar inmediatamente a los coaches Miranda! y Soledad Pastorutti, decidiéndose ella por el equipo del dúo musical.
El trayecto de Eugenia en el programa se caracterizó por interpretaciones dramáticas y una constante demostración de su poder escénico, logrando superar a sus compañeros en cada etapa. Durante la fase de Batallas, el dúo Miranda! decidió salvar a dos concursantes, a Eugenia y a la venezolana Ximena Padilla, después de un emotivo enfrentamiento con el tema “A moment like this”. Más adelante, en los Knockouts, la tucumana entregó una verdadera cátedra de balada con el complejo tema “Never Enough”, que dejó atónitos a todos los presentes en el estudio.
La finalista continuó su avance al dominar canciones conocidas por requerir una enorme extensión vocal, recibiendo aplausos del jurado y del público. En el Round 1, ejecutó de manera brillante el éxito “It’s all coming back to me now” de Céline Dion, con el que provocó la euforia en Ale Sergi y Juliana Gattas. Posteriormente, en el Round 3, demostró su afinidad por el género musical de Broadway con “And I am telling you I’m not going”, actuación que motivó a Lali Espósito a compararla positivamente con la famosa Jennifer Hudson.
Cómo se vota
Para elegir al ganador debe mandarse un mensaje de texto con el nombre del cantante al 9009. Quienes participen en la votación final ingresan automáticamente a un sorteo donde se distribuyen premios económicos que ascienden a la suma de hasta $3.000.000 de pesos. Además de Eugenia están Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad) aguardan el apoyo de la audiencia para coronarse como el campeón.