“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

“I dreamed a dream”, del musical de Los Miserables fue la pieza elegida por la tucumana que entró en el cuarto lugar de las presentaciones en el programa de anoche. “¿Ustedes creen que estoy en la final? Bueno que bien, porque yo no”, arrancó diciendo en la entrevista con el presentador Nicolás Occhiatto. “Creo que es un tema digno de una final. Intento procesar que va a ser mi última vez en el escenario. Guardarme los detalles en la memoria quiero recordar lo que se siente estar ahí”, agregó, cuando todavía no sabía que el suspenso se iba a estirar un programa más.