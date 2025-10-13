Secciones
Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
Roberto Sánchez. Roberto Sánchez.
Hace 3 Hs

El diputado nacional y primer candidato del frente Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez, arremetió con dureza contra el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, quien encabezó un multitudinario acto en Concepción. “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción. Hubo más de 300 colectivos de distintos puntos de la provincia, repartiendo $5.000 y un bolsón de comida por persona. Tucumán es una de las provincias más pobres del país, y ver ese derroche de dinero de todos los tucumanos es realmente escandaloso. Es aprovecharse de la necesidad y denigrar a la gente. Ese tipo de prácticas reflejan la degradación de la política provincial, si el gobernador es capaz de mentir con una candidatura testimonial, imaginemos lo que debe ser su gobierno”, fustigó.

“Para terminar lo que empezamos”

El candidato a diputado, Federico Pelli, difundió en sus redes sociales un nuevo spot para convocar al voto para LLA. “Es momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que hagan falta para que el país crezca como nunca antes”, expresó. Posteriormente aparece el presidente Javier Milei explicando que se harán reformas profundas en lo económico, como eliminar impuestos, crear empleo genuino, terminar con los privilegios de los jefes sindicales, apertura comercial para exportar más y que los argentinos puedan comprar productos más baratos. “Este 26 de octubre no podemos quedarnos a mitad de camino. Necesitamos las reformas para poder cambiar el país para siempre. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, concluyó Pelli.

Federico Pelli. Federico Pelli.

Apoyo para Acevedo tras las duras críticas recibidas 

Parlamentarios se solidarizaron con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, luego de las duras críticas que se lanzaron en su contra a partir de la controversia que se generó por el anuncio del primer Congreso Global de Infancias Trans, que finalmente se suspendió. El escritor Agustín Laje se expresó en términos muy duros sobre el evento, pero también sobre la persona del vicegobernador.  Al respecto, el diputado Pablo Yedlin expresó su reconocimiento a Acevedo, y remarcó que el evento se trataba de empatizar y escuchar. El legislador Rodolfo Ocaranza, en tanto, repudió “el ataque de odio violento de Laje” contra la humanidad y Acevedo. Consideró que el vicegobernador ejerce dicho cargo “con respeto absoluto por las minorías políticas, amor pleno a las personas, ejercicio de valores democráticos”, según expresó a través de su cuenta en la red social X.

Miguel Acevedo Miguel Acevedo
