Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Apoyo para Acevedo tras las duras críticas recibidas

Parlamentarios se solidarizaron con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, luego de las duras críticas que se lanzaron en su contra a partir de la controversia que se generó por el anuncio del primer Congreso Global de Infancias Trans, que finalmente se suspendió. El escritor Agustín Laje se expresó en términos muy duros sobre el evento, pero también sobre la persona del vicegobernador. Al respecto, el diputado Pablo Yedlin expresó su reconocimiento a Acevedo, y remarcó que el evento se trataba de empatizar y escuchar. El legislador Rodolfo Ocaranza, en tanto, repudió “el ataque de odio violento de Laje” contra la humanidad y Acevedo. Consideró que el vicegobernador ejerce dicho cargo “con respeto absoluto por las minorías políticas, amor pleno a las personas, ejercicio de valores democráticos”, según expresó a través de su cuenta en la red social X.