Roberto Sánchez: “La Justicia nos da la razón, en Tucumán hay narcopolítica”

“La narco política está en Tucumán y desde mucho antes que el país hable de 'Fred' Machado y del candidato de la Libertad Avanza, José Luis Espert. Desde hace una década que nuestro espacio político denuncia los vínculos entre el oficialismo y los dealers. En la campaña del 2023 dijimos que se compraban votos por droga. Negaron todo, nos pidieron pruebas, y ampararon el delito porque son cómplices. Hoy la Justicia Federal nos da la razón al procesar a una legisladora por confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. La mentira se termina”, afirmó.