Roberto Sánchez: “La Justicia nos da la razón, en Tucumán hay narcopolítica”

"Desde hace una década que nuestro espacio político denuncia los vínculos entre el oficialismo y los dealers", afirmó el diputado.

Hace 31 Min

El diputado Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán) reclamó a la Legislatura que aparte en forma inmediata a la legisladora Sandra Figueroa cuyo procesamiento se conoció este miércoles por lavado, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.

“La narco política está en Tucumán y desde mucho antes que el país hable de 'Fred' Machado y del candidato de la Libertad Avanza, José Luis Espert. Desde hace una década que nuestro espacio político denuncia los vínculos entre el oficialismo y los dealers. En la campaña del 2023 dijimos que se compraban votos por droga. Negaron todo, nos pidieron pruebas, y ampararon el delito porque son cómplices. Hoy la Justicia Federal nos da la razón al procesar a una legisladora por confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. La mentira se termina”, afirmó.

Y agregó: “Espero que el gobernador Osvaldo Jaldo avance en serio contra los narcotraficantes que se amparan en el poder. No alcanza con declaraciones rimbombantes o detenciones cinematográficas. Hay que ir a fondo con los usan cargos públicos para cometer delitos”.

El parlamentario sostuvo que la única forma de terminar con la narco política en Tucumán es dejar de votar por candidatos comprometidos contra los mercaderes de la droga. 

“La pelea es muy clara: o votamos a quienes amparan delincuentes y les aseguran impunidad, o cambiamos en serio por la honestidad y la valentía para enfrentarlos. Nosotros no vamos a bajar los brazos”, concluyó.

