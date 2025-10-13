China habla de la “doble moral” de Estados Unidos

PEKIN, China.- China acusó a Estados Unidos de “doble moral”, luego de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional de 100% a las importaciones desde la segunda mayor economía del mundo.
“El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de ‘doble moral’”, indicó un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado divulgado en internet.
Trump reinició el viernes la guerra comercial con Pekín en una disputa sobre nuevas restricciones chinas a las exportaciones de minerales de tierras raras.
El gobernante estadounidense anunció gravámenes adicionales y controles de exportación sobre software de importancia estratégica, que entrarán en vigor el 1 de noviembre. También amenazó con cancelar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, programada para este mes.
Las declaraciones de Trump hicieron caer las acciones de Wall Street a terreno negativo, con los operadores preocupados por el posible reinicio de la guerra comercial entre Washington y Pekín. Además, la amenaza de Trump de nuevos aranceles a China provocó una venta masiva de criptomonedas por US$ 18.000 millones
El Ministerio de Comercio chino acusó a Estados Unidos de intensificar la presión económica contra Pekín desde septiembre.
“Estas acciones (...) han causado grave daño a los intereses chinos y han socavado seriamente la atmósfera de las conversaciones económicas y comerciales entre las dos partes”, advirtió el ministerio. “Amenazar todo el tiempo con aranceles altos no es el mejor enfoque para tratar con China”, agregó.
El aumento de 100 puntos porcentuales se sumará al 30% de media que pagan de impuestos aduaneros productos chinos que ingresan a Estados Unidos. Los gravámenes retaliatorios chinos son actualmente de 10%.
Tierras raras
Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de de productos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta equipo militar y componentes de energías renovables.
Tras las restricciones chinas a la exportación de estos minerales, Trump dijo en su red Truth Social que “de ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo cautivo”.
Ayer, Trump pareció retroceder, cuando dijo que Estados Unidos quiere “ayudar a China, no perjudicarla”, adoptando un tono conciliador, que también fue leído como condescendiente por sus críticos.
“No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco”, declaró el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.