Escala la tensión comercial mundial: China acusó a EEUU de boicotear el diálogo

Sin embargo, tras las recientes medidas chinas, Trump señaló que ya no ve motivos para reunirse con su par chino. A pesar de ello, este domingo adoptó un tono más moderado y expresó en su red social Truth Social: “No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. Queremos ayudar a China, no perjudicarla”.