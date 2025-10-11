Secciones
La embajada china en Argentina cruzó al Secretario del Tesoro de EEUU: "Mentalidad de la Guerra Fría"

La entidad diplomática emitió un comunicado oficial tras las palabras de Bessent, que sugirió que Milei "está decidido a sacar a China de la Argentina".

Scott Bessent Scott Bessent
Hace 31 Min

La embajada de China en Argentina emitió este sábado un comunicado en el que respondió con dureza al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, luego de que el funcionario elogiara al presidente Javier Milei por “estar comprometido con sacar a China” del país.

“Las provocadoras declaraciones que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”, expresó el portavoz de la representación diplomática del gigante asiático.

Bessent, sobre el salvataje al gobierno de Milei: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

Desde la embajada acusaron al funcionario estadounidense de desconocer que “China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”.

El escrito remarcó que los vínculos entre China y América Latina y el Caribe se basan en la “cooperación” y responden a “las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes”, en contraposición a la política de Estados Unidos, que -según -el texto- “se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying”.

Francos dijo que el Gobierno no cortará el swap con China y le bajó el tono a la frase de Bessent

“Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”, añadió.

Por último, la embajada subrayó que los países latinoamericanos “tienen derecho a elegir con independencia y libertad cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios”. “Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”, concluyó el texto.

Temas Estados Unidos de AméricaChinaRepública ArgentinaJavier Milei
