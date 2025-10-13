Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
Las familias argentinas están agotando el ahorro para poder vivir. Se financian los gastos mensuales y crece el endeudamiento.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
A CONTAR BILLETES. La frase “no llego a fin de mes” se escucha cada vez más entre los argentinos.
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 10 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Tafí Viejo
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand
El Centro Cívico del despilfarro
Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"
La teoría de la estupidez
¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?
Más Noticias
Hoy no habrá actividad en la Universidad Tecnológica Nacional
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez
"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand
Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"
Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse
La teoría de la estupidez
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
El Centro Cívico del despilfarro
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más