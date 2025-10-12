Atlético Tucumán repitió la historia de visitante: sin fútbol ni carácter perdió contra Instituto en Córdoba

Hay equipos que parecen perder su esencia apenas cruzan la puerta de su casa. Y A Atlético le pasa eso cada vez que se aleja del Monumental. Se desdibuja el “Decano”, se encoge, se vuelve un equipo sin alma, sin fútbol y se entrega a lo que el destino le tenga preparado. En Córdoba volvió a repetirse la historia, una que ya suena gastada de tanto contarla. El equipo de Lucas Pusineri lleva 13 partidos sin ganar de visitante, una sequía que se remonta al 24 de enero, cuando venció 1 a 0 a San Martín de San Juan. Sin embargo a partir de entonces, cada salida es un viaje directo a la frustración.